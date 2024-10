विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक और बीमारी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में फेफड़ों से जुड़ी इस गंभीर बीमारी के 26 फीसदी मरीज अकेले भारत में हैं...

पिछले कई सालों से देश-विदेश में अलग-अलग तरह की गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं. कभी कोरोना, कभी मंकीपॉक्स तो कभी कोई दूसरी बीमारी लोगों की टेंशन बढ़ा देती है. अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक और बीमारी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. बता दें कि हाल ही WHO ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस (Tuberculosis) रिपोर्ट 2024 (Tuberculosis Report 2024) जारी किया है, जिसमें हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं. जारी आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया के 26 फीसदी टीबी मरीज केवल (TB Cases In India) भारत में है और 30 देशों की इस लिस्ट में भारत पहले पहले स्थान है...

क्या कहती है रिपोर्ट?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में टीबी की बीमारी फिर से तेजी से बढ़ रही है. बता दें कि भारत ने ग्लोबल टार्गेट से पांच साल पहले ही साल 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है. लेकिन, रिपोर्ट पर गौर करें तो यह राह उतना आसान नहीं है. क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा टीवी के मरीज हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है.

2023 में लगभग 8.2 मिलियन लोगों में टीबी डायग्नोस की गई और ये 1995 में WHO द्वारा वैश्विक टीबी निगरानी शुरू करने के बाद से दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है और यह साल 2022 में रिपोर्ट किए गए 7.5 मिलियन से उल्लेखनीय वृद्धि को भी दर्शाता है.

30 देशों में भारत का स्थान सबसे ऊपर

ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 30 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान सबसे ऊपर है. इसमें कई और देश शामिल हैं, जिसमें इंडोनेशिया (10 प्रतिशत), चीन (6.8 प्रतिशत), फिलीपींस (6.8 प्रतिशत) और पाकिस्तान (6.3 प्रतिशत) जैसे देशों की कुल भागीदारी 56 प्रतिशत है.

क्या हैं टीबी के लक्षण

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीबी के लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं और कई लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते, इसे लेटेंट टीबी कहा जाता है. बता दें कि ऐसे लोगों में त्वचा प्रतिक्रिया परीक्षण या रक्त परीक्षण सकारात्मक हो सकता है. आइए जानते हैं इसके कुछ आम लक्षण क्या हैं...

तीन सप्ताह से ज़्यादा खांसी आना

बुखार आना खास तौर पर शाम के समय

छाती में दर्द होना

वज़न कम होना

भूख में कमी आना

खांसी में खून या बलगम आना

थकान या कमज़ोरी होना

ठंड लगना

रात में पसीना

नोट- अगर आपको इनमें से कोई लक्षण नजर आए तो तुरंत डाॅक्टर को दिखाएं और टीबी की जांच कराएं. इससे समय रहते इसके लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

