Swallowable Micro Device: एंडोस्कोपी जैसी तकलीफदेह जांच नहीं, अब इस 'स्मार्ट पिल’ से पता चलेगा आंतों का हाल

Swallowable Micro Device: IIT दिल्ली और AIIMS दिल्ली के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक खास 'स्मार्ट पिल’ तैयार की है. अब एंडोस्कोपी जैसी तकलीफदेह जांच बजाए खास माइक्रो डिवाइस को निगलकर आंतों की गड़बड़ी का पता लगाया जा सकता है. जी हां, इस स्मार्ट पिल यानी माइक्रो डिवाइस को निगला जा सकता है, जो छोटी आंत से सीधे बैक्टीरिया सैंपल इकट्ठा कर सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे इंसान के गट माइक्रोबायोम के बारे में नई जानकारी मिलेगी. ऐसे में पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या का पता लगाने के लिए जो जटिल टेस्ट होता है, इसकी मदद से इस तंत्र में आई गड़बड़ी का जांच आसान हो जाएगा...

क्यों खास है ये डिवाइस?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह माइक्रो डिवाइस जो दिखने में बिल्कुल एक छोटी गोली जैसी (स्मार्ट पिल) नजर आती है. ये छोटी आंत तक जाकर वहां मौजूद बैक्टीरिया और जरूरी जैविक तत्वों के सैंपल खुद इकट्ठा कर लेती है. इसकी एक और खास बात ये है कि ये पेट में रहते हुए बंद रहती है और सिर्फ छोटी आंत में जाकर खुलती है और यहीं से ये माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया के सैंपल लेती है. फिर ये दोबारा बंद हो जाती है, इसके बाद शरीर से प्राकृतिक तरीके से बाहर निकल जाती है.

खास क्यों है ये खोज?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शरीर में मौजूद करीब आधे सेल्स माइक्रोब्स के होते हैं और ये बैक्टीरिया पाचन, इम्युनिटी और यहां तक कि मूड को भी प्रभावित करते हैं. अब तक के जांच में इन्हें सही तरीके से समझना मुश्किल था, क्योंकि एंडोस्कोपी जैसी जांचें इनवेसिव और असहज होती हैं और दूसरी ओर स्टूल सैंपल से छोटी आंत की सही तस्वीर नहीं मिलती. इस तकनीक से वैज्ञानिकों को छोटी आंत में मौजूद बैक्टीरिया की प्रजातियों तक की पहचान करने में मदद मिलेगी, जो अब तक संभव नहीं थी.

इलाज में हेल्प

AIIMS दिल्ली के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग से जुड़े डॉ. समग्रह अग्रवाल के मुताबिक, छोटी आंत से जुड़ी जानकारी जैसे बीमारियों की जल्दी पहचान, क्रॉनिक रोगों की निगरानी और ज्यादा सटीक इलाज विकसित करने में बेहद अहम हो सकती है.

