Diabetes Risk: मीठा-चीनी छोड़ने के बाद भी शुगर नहीं हो रहा कम, तो ये गलतियां डायबिटीज बढ़ा रही हैं

क्या आपने पूरी तरह से मीठा या चीनी छोड़ दिया है फिर भी आपका शुगर लेवल हाई रहता है और डायबिटीज बिगड़ रही तो इसके पीछे कुछ गलतियां जिम्मेदार हैं. जिसे आप जाने-अनजानें कर रहे हैं. चलिए जानें ये गलतियां क्या हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 14, 2025, 11:43 AM IST

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता. लेकिन इसे नियंत्रित ज़रूर किया जा सकता है. आप चाहे कितनी भी दवाएं लें, व्यायाम करें या अपने खान-पान में बदलाव करें, आपके शुगर के स्तर को कम करना संभव नहीं है. और भले ही आप अपने खान-पान पर ध्यान दे रहे हों, फिर भी आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में नहीं है को क्या आप अनजाने में ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे हैं?
 
मैदे से बनी चीजें

चीनी और मीठे खाद्य पदार्थ खाने से रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है. यह एक बहुत ही गलत धारणा है. मैदे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है. जिससे रक्त शर्करा का स्तर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है. इसके अलावा, मैदे में फाइबर भी नहीं होता. सफेद आटे की ब्रेड, लुच्ची, पास्ता, चाउमीन, केक, कुकीज - ये सभी सफेद आटे से बनते हैं. इसलिए इन खाद्य पदार्थों से परहेज़ करें.
  
फलों का रस

सभी जानते हैं कि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं. ज़्यादा चीनी वाले फलों को छोड़कर सभी फल खाए जा सकते हैं. हालाँकि, फलों का रस पीना खतरनाक है. फलों में फाइबर और ढेर सारे खनिज होते हैं. हालाँकि, फलों का रस पीने से कुछ खनिज और फ्रुक्टोज़ बच जाते हैं. सबसे ज़रूरी चीज़ है फाइबर, जो फलों के रस में नहीं पाया जाता. इसके अलावा, बाज़ार में मिलने वाला पैकेज्ड फ्रूट जूस और भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है. इसमें सिर्फ़ चीनी होती है. जिससे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है. 
  
फेलेवर्ड दही और फूड

बहुत से लोग चावल और रोटी से परहेज करते हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है. बहुत से लोग नाश्ते में पैकेज्ड फ्लेवर्ड अनाज और दही खाते हैं. हालाँकि शुगर-फ्री अनाज और दही शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फ्लेवर वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए. इन सभी खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक चीनी होती है. नतीजतन, ये खाद्य पदार्थ फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. इनकी जगह आप ओट्स, बाजरा, क्विनोआ और दलिया खा सकते हैं. और फ्लेवर्ड दही की जगह आप घर का बना दही इस्तेमाल कर सकते हैं.  
 
ग्रिल्ड फूड

मीठे खाद्य पदार्थों के साथ-साथ तले हुए खाद्य पदार्थों से भी परहेज़ करना चाहिए. चॉप्स, ड्रमस्टिक्स - गहरे तेल में तला हुआ कोई भी भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है. यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है. यह डायबिटीज के रोगियों में हृदय रोग के जोखिम को भी बढ़ा सकता है. 
 

