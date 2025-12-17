सुबह उठते ही आंखों में दिखती है सूजन तो समझ लें बॉडी का ये आर्गेन कर रहा स्ट्रगल

किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जो रक्त को छानने, विषाक्त पदार्थों को निकालने और पानी व सोडियम का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं. हालांकि, किडनी की खराबी अक्सर धीरे-धीरे शुरू होती है. शुरुआती चरणों में कोई दर्द या स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं.

सुबह उठते ही आंखों में दिखती है सूजन ?

Add DNA as a Preferred Source

सबसे आम लक्षण सुबह के समय आंखों में सूजन आना है. ऐसा तब होता है जब किडनी शरीर से प्रोटीन को बाहर निकालने में असमर्थ होते हैं. मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने के बजाय, यह शरीर में जमा हो जाता है. यह प्रोटीन और पानी ऊतकों में फंस जाते हैं, जिससे चेहरे पर, खासकर आंखों के आसपास सूजन आ जाती है.

एक अन्य लक्षण धुंधली दृष्टि है. यह मधुमेह या उच्च रक्तचाप के रोगियों में सबसे आम है. किडनी की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी होने पर शरीर में तरल पदार्थ और रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे आंखों की छोटी रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है. कुछ लोगों को आंखों में जलन, खुजली और सूखापन महसूस होता है. यह इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है.

पेशाब से जुड़े बदलाव

पेशाब का कम या बहुत ज्यादा होना पेशाब में झाग आना (प्रोटीन लीक होने का संकेत) पेशाब का रंग गहरा, लाल या भूरा रात में बार-बार पेशाब आना पेशाब में जलन या दर्द

शरीर में सूजन (Edema)

पैर, टखने, चेहरे या हाथों में सूजन सुबह उठते समय पैरों में भारीपन कपड़े या चप्पल टाइट लगने लगते हैं

किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर नहीं निकाल पाती

लगातार थकान और कमजोरी बिना मेहनत के भी बहुत थकान काम करने की इच्छा कम होना सांस फूलना

किडनी खराब होने पर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है

भूख न लगना और उल्टी खाना अच्छा न लगना मतली, उल्टी मुंह में कड़वाहट या धातु जैसा स्वाद त्वचा से जुड़े संकेत त्वचा में खुजली रूखापन रंग फीका या पीला पड़ना

शरीर में टॉक्सिन जमा होने का संकेत

मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन पैरों में क्रैम्प्स अचानक मांसपेशियों में खिंचाव कैल्शियम और पोटैशियम असंतुलन के कारण

हाई ब्लड प्रेशर

अचानक BP बढ़ना दवाइयों से भी BP कंट्रोल न होना

किडनी और BP एक-दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं

सांस लेने में दिक्कत हल्का काम करने पर भी हांफना छाती में भारीपन फेफड़ों में पानी भरने का संकेत

कब तुरंत डॉक्टर से मिलें?

पेशाब बहुत कम हो जाए

तेज सूजन

सांस फूलना

पेशाब में खून

लगातार उल्टी

तो देरी न करें और तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें.