सुबह उठते ही आंखों में दिखती है सूजन तो समझ लें बॉडी का ये आर्गेन कर रहा स्ट्रगल

सेहत
किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जो रक्त को छानने, विषाक्त पदार्थों को निकालने और पानी व सोडियम का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं. हालांकि, किडनी की खराबी अक्सर धीरे-धीरे शुरू होती है. शुरुआती चरणों में कोई दर्द या स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं.
सबसे आम लक्षण सुबह के समय आंखों में सूजन आना है. ऐसा तब होता है जब किडनी शरीर से प्रोटीन को बाहर निकालने में असमर्थ होते हैं. मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने के बजाय, यह शरीर में जमा हो जाता है. यह प्रोटीन और पानी ऊतकों में फंस जाते हैं, जिससे चेहरे पर, खासकर आंखों के आसपास सूजन आ जाती है.
एक अन्य लक्षण धुंधली दृष्टि है. यह मधुमेह या उच्च रक्तचाप के रोगियों में सबसे आम है. किडनी की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी होने पर शरीर में तरल पदार्थ और रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे आंखों की छोटी रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है. कुछ लोगों को आंखों में जलन, खुजली और सूखापन महसूस होता है. यह इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है.
पेशाब से जुड़े बदलाव
शरीर में सूजन (Edema)
किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर नहीं निकाल पाती
किडनी खराब होने पर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है
शरीर में टॉक्सिन जमा होने का संकेत
हाई ब्लड प्रेशर
किडनी और BP एक-दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं
कब तुरंत डॉक्टर से मिलें?
तो देरी न करें और तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें.
