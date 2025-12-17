FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- शामली में पत्नी और 2 बेटियों की हत्या, आरोपी फारूक को गिरफ्तार किया गया, पत्नी,बेटियों के बुर्का ना पहनने से नाराज था, हत्या के बाद तीनों के शव घर में दफनाए | जम्मू-कश्मीर के सांबा में दिखे 3 संदिग्ध, पुलिस ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन | अहमदाबाद के स्कूलों में बम की धमकी, 4 स्कूलों को ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर

Homeसेहत

सेहत

सुबह उठते ही आंखों में दिखती है सूजन तो समझ लें बॉडी का ये आर्गेन कर रहा स्ट्रगल

किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जो रक्त को छानने, विषाक्त पदार्थों को निकालने और पानी व सोडियम का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं. हालांकि, किडनी की खराबी अक्सर धीरे-धीरे शुरू होती है. शुरुआती चरणों में कोई दर्द या स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 17, 2025, 10:22 AM IST

सुबह उठते ही आंखों में दिखती है सूजन तो समझ लें बॉडी का ये आर्गेन कर रहा स्ट्रगल

सुबह उठते ही आंखों में दिखती है सूजन ?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सबसे आम लक्षण सुबह के समय आंखों में सूजन आना है. ऐसा तब होता है जब किडनी शरीर से प्रोटीन को बाहर निकालने में असमर्थ होते हैं. मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने के बजाय, यह शरीर में जमा हो जाता है. यह प्रोटीन और पानी ऊतकों में फंस जाते हैं, जिससे चेहरे पर, खासकर आंखों के आसपास सूजन आ जाती है.

एक अन्य लक्षण धुंधली दृष्टि है. यह मधुमेह या उच्च रक्तचाप के रोगियों में सबसे आम है. किडनी की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी होने पर शरीर में तरल पदार्थ और रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे आंखों की छोटी रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है. कुछ लोगों को आंखों में जलन, खुजली और सूखापन महसूस होता है. यह इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है.

पेशाब से जुड़े बदलाव

  1. पेशाब का कम या बहुत ज्यादा होना
  2. पेशाब में झाग आना (प्रोटीन लीक होने का संकेत)
  3. पेशाब का रंग गहरा, लाल या भूरा
  4. रात में बार-बार पेशाब आना
  5. पेशाब में जलन या दर्द

शरीर में सूजन (Edema)

  1. पैर, टखने, चेहरे या हाथों में सूजन
  2. सुबह उठते समय पैरों में भारीपन
  3. कपड़े या चप्पल टाइट लगने लगते हैं

किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर नहीं निकाल पाती

  1. लगातार थकान और कमजोरी
  2. बिना मेहनत के भी बहुत थकान
  3. काम करने की इच्छा कम होना
  4. सांस फूलना

 किडनी खराब होने पर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है

  1. भूख न लगना और उल्टी
  2. खाना अच्छा न लगना
  3. मतली, उल्टी
  4. मुंह में कड़वाहट या धातु जैसा स्वाद
  5. त्वचा से जुड़े संकेत
  6. त्वचा में खुजली
  7. रूखापन
  8. रंग फीका या पीला पड़ना

 शरीर में टॉक्सिन जमा होने का संकेत

  1. मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन
  2. पैरों में क्रैम्प्स
  3. अचानक मांसपेशियों में खिंचाव
  4. कैल्शियम और पोटैशियम असंतुलन के कारण

हाई ब्लड प्रेशर

  1. अचानक BP बढ़ना
  2. दवाइयों से भी BP कंट्रोल न होना

 किडनी और BP एक-दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं

  1. सांस लेने में दिक्कत
  2. हल्का काम करने पर भी हांफना
  3. छाती में भारीपन
  4. फेफड़ों में पानी भरने का संकेत

कब तुरंत डॉक्टर से मिलें?

  • पेशाब बहुत कम हो जाए
  • तेज सूजन
  • सांस फूलना
  • पेशाब में खून
  • लगातार उल्टी

तो देरी न करें और तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल 
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल
मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स
मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
MORE
Advertisement