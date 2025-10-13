Add DNA as a Preferred Source
Homeसेहत

सेहत

शांत माहौल में भी सुनाई देती हैं अजीब सी आवाजें तो समझ लें कान के इस रोग के गिरफ्त में हैं आप

Which ear disease causes hearing loss?: क्या आपको एकदम शांत माहौल में भी आजीब सी आवाज आती रहती है? जैसे कनस्तर बजना या किसी ट्रैफिक में रहने जैसा तो समझ लें आप कान के एक गंभीर रोग के गिरफ्त में आ रहे हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 13, 2025, 12:30 PM IST

शांत माहौल में भी सुनाई देती हैं अजीब सी आवाजें तो समझ लें कान के इस रोग के गिरफ्त में हैं आप

टिनिटस रोग क्या है?

क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको अचानक अपने कानों में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं? चाहे वह सीटी की आवाज़ हो, हल्की सी झनझनाहट हो, या कोई और तेज आवाज़ या अजीब सा शोर महसूस होने जैसा. असल में ये एक कान का रोग है और ये रोग मेडिकल भाषा में टिनिटस कहते हैं.

यह आवाज़ कुछ पलों के लिए आती-जाती रह सकती है, लेकिन कई बार ये बीमारी बढ़ जाती है तो पूरे समय आवाज आती रहती है. टिनिटस आपके शरीर में छिपी किसी स्वास्थ्य समस्या का पहला संकेत हो सकता है. इसे एक सामान्य अनुभव समझकर नज़रअंदाज़ करना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. आइए इसके बारे में जानें. 

टिनिटस रोग क्या है?

टिनिटस क्या है?

टिनिटस आपके कानों में ऐसी आवाज़ें सुनना है जो किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रही हैं. ये आवाज़ें कई तरह की हो सकती हैं, जैसे लगातार सीटी बजना, बजना, भिनभिनाना, क्लिक या फुफकार जैसी आवाज़ें आदि. यह कभी-कभी एक कान में और कभी-कभी दोनों कानों में हो सकती है, और इसकी तीव्रता भी अलग-अलग हो सकती है. 
 
टिनिटस मूलतः सुनने की प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी का लक्षण है. यह आंतरिक कान की संवेदनशील कोशिकाओं को नुकसान, तंत्रिकाओं में समस्या, या मस्तिष्क के उन हिस्सों में असामान्यताओं के कारण हो सकता है जो ध्वनि को संसाधित करते हैं. अब, टिनिटस के सामान्य कारणों पर विचार करें.

टिनिटस रोग क्या है?

टिनिटस के कई कारण हो सकते हैं 

तेज आवाज के संपर्क में आने से

टिनिटस के मुख्य कारण लंबे समय तक तेज़ आवाज़ों के संपर्क में रहना, हेडफ़ोन पर तेज़ संगीत सुनना और तेज़ आवाज़ वाली मशीनों के आसपास रहना हैं. इसके अलावा, शोर या पटाखों की आवाज़ भी कुछ समय के लिए कानों में बजने की आवाज़ पैदा कर सकती है.
 
उम्र से संबंधित श्रवण हानि

उम्र बढ़ने के साथ सुनने की क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, और इस स्थिति में टिनिटस भी एक समस्या है.
 
कान में जमा वैक्स के कारण

मध्य कान में मैल या तरल पदार्थ का जमाव भी टिनिटस का कारण बन सकता है.
 
मेनियर रोग

मेनियर रोग एक आंतरिक कान विकार है जो चक्कर आना, कानों में बजना (टिनिटस), सुनने की क्षमता में कमी, तथा कानों में दबाव या भारीपन की अनुभूति का कारण बनता है.

टिनिटस रोग क्या है?
 

कोरोना के बाद भी लोगों में बढ़ी है ये बीमारी

टिनिटस की समस्या कोरोना संक्रमित लोगों में भी देखी जा रही है. कोरोना के बाद से हियरिंग ईशू के साथ टिनिटस की समस्या भी बढ़ी है.

क्या है इस रोग का समाधान

जीवनशैली में बदलाव भी ज़रूरी हैं. ऐसी स्थिति में तेज़ आवाज़ से बचें या इयरप्लग का इस्तेमाल करें. साथ ही, कैफीन, शराब और धूम्रपान से भी बचें. तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें. ये सभी तरीके टिनिटस के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं. आप घर में पंखा चलाकर रहें या म्यूजिक सुने ताकि शोर आप कम महसूस करें. भ्रामरी प्रणायाम जरूर करें.

यह समझना ज़रूरी है कि कभी-कभी टिनिटस को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उचित प्रबंधन तकनीकों से इसके प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं. अगर आपको लंबे समय तक लगातार टिनिटस की समस्या हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

