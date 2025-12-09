FacebookTwitterYoutubeInstagram
IndiGo संकट पर PM मोदी की दो टूक, बोले- नियम जनता को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए

Home

सेहत

Uric Acid Treatment: यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द और सूजन है तो राहत के लिए ये 8 आयुर्वेदिक उपाय आजमा लें

गठिया जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी परेशानियाँ पैदा कर सकता है, अगर शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित रखा जाए, तो इस स्थिति से बचा जा सकता है. चलिए जानें सर्दियों में यूरिक एसिड कम कैसे करें और जोड़ों की जकड़न और सूजन से कैसे राहत पाएं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 09, 2025, 12:23 PM IST

Uric Acid Treatment: यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द और सूजन है तो राहत के लिए ये 8 आयुर्वेदिक उपाय आजमा लें

सर्दियों में यूरिक एसिड कैसे कम करें ताकि जोड़ों की सूजन और जकड़न से राहत मिले

High Uric Acid Ayurvedic Treatment: जोड़ों का दर्द और सूजन गठिया की वजह से होने वाली समस्याएं हैं . यदि शरीर के यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रण में रखा जाए तो इस स्थिति को रोका जा सकता है. बड़ी सांद्रता में इसके खतरे के कारण, यूरिक एसिड अक्सर मूत्र या गुर्दे द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. हालांकि यह वसंत में अधिक बार विकसित होता है, कुछ स्थितियों में यह सर्दियों में भी बिगड़ सकता है. कुछ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि वे मौसम की परवाह किए बिना समस्या को बदतर बनाते हैं. 

इन लक्षणों को कम किया जा सकता है और आहार से विशिष्ट खाद्य पदार्थों को हटाकर अस्थायी राहत पाई जा सकती है. आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. दीक्सा भावसार सावलिया उच्च यूरिक एसिड के स्तर के कुछ सामान्य कारणों को साझा करती हैं जैसे कम चयापचय (खराब आंत स्वास्थ्य), गतिहीन जीवन शैली, अधिक प्रोटीन और कम वसा का सेवन, भारी भोजन, नींद और खाने के पैटर्न का न होना, पानी का कम सेवन, बुजुर्ग रोगियों में गुर्दे की शिथिलता और अत्यधिक मांस खाना.

हाई यूरिक एसिड स्तर को प्रबंधित करने के लिए आयुर्वेदिक टिप्स

  1. प्रतिदिन 45 मिनट व्यायाम करें, चाहे वाकिंग करें या साइकिलिंग.
  2. पर्याप्त पानी पिएं. कम से कम 3 लीटर रोज.
  3. रात के खाने में दाल, बीन्स और गेहूं का सेवन न करें.
  4. जल्दी और हल्का भोजन करने का अभ्यास करें. शाम के 7 बजे के बाद खाना न खाएं. 
  5. खट्टे फल जैसे आंवला, जामुन आदि का सेवन करें. ताकि विटामिन सी की कमी न हो.
  6. अपने तनाव का प्रबंधन करें. इसके लिए मेडिटेशन या योग करें.
  7. पाचन और शरीर के हेल्दी रखने के लिए 8 घंटे की अच्छी नींद लें.

हाई यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए गिलोय का उपयोग कैसे करें?

गठिया, उच्च यूरिक एसिड स्तर का एक बढ़ा हुआ रूप, आम बीमारियों में से एक है. आयुर्वेद विशेषज्ञ के अनुसार, गठिया के लिए सबसे प्रभावी और अद्भुत आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों में से एक गुडुची है, जिसे आमतौर पर गिलोय के नाम से जाना जाता है.

अगर आपके घर में यह पौधा है, तो आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं. इन्हें रात भर भिगोएँ, सुबह इन्हें मसलकर एक गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए, छानकर पी लें. आप इसे जूस, पाउडर या गोलियों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

