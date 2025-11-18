FacebookTwitterYoutubeInstagram
पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट

WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन की तारीख का ऐलान, जानें कब, कहां और कैसे देखें नीलामी

खूंखार नक्सली हिडमा को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में किया ढेर, क्यों इसकी मौत है एक बड़ी कामयाबी?

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम

रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

खूंखार डाकुओं का कभी गढ़ था ये जिला, यहां दबिश देने में पुलिस के भी छूटते थे पसीने

सेहत

सेहत

Kidney Damage Sign: शरीर के इन 3 हिस्सों में दर्द महसूस हो तो समझ लीजिए आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ है

kidney Health Care: किडनी भी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं. लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए, तो व्यक्ति को कुछ हिस्सों में दर्द महसूस होता है. ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि आमतौर पर शरीर के किन हिस्सों में यह दर्द होता है.

ऋतु सिंह

Nov 18, 2025, 11:50 AM IST

Kidney Damage Sign: शरीर के इन 3 हिस्सों में दर्द महसूस हो तो समझ लीजिए आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ है

 इन 3 जगहों पर दर्द यानी किडनी हो रही खराब

किडनी को शरीर का फ़िल्टर भी कहा जा सकता है. किडनी न सिर्फ़ शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती हैं, बल्कि ये हमारे खून को भी फ़िल्टर करती हैं. ऐसे में जब किडनी पर नकारात्मक असर पड़ता है या उनमें कोई क्षति होती है, तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. गौरतलब है कि किडनी ख़राब होने या उसमें कोई बीमारी होने पर व्यक्ति को कुछ हिस्सों में दर्द महसूस होता है. ऐसे में आपके लिए यह जानकारी होना ज़रूरी है. 

 1- जब किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो उसे सीने में दर्द महसूस हो सकता है. गुर्दे और छाती एक-दूसरे से जुड़े होते हैं. गुर्दे खराब होने पर हृदय को ढकने वाली झिल्ली सूज जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को सीने में दर्द हो सकता है. 

2- जब गुर्दे किसी रोग से प्रभावित होते हैं या उनमें कोई विकार होता है, तो व्यक्ति को कमर दर्द का अनुभव हो सकता है. चूँकि गुर्दे लंबे समय तक मूत्र का उत्पादन नहीं कर पाते, इसलिए व्यक्ति को कमर दर्द महसूस हो सकता है. अगर आपको लंबे समय से कमर दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना भी ज़रूरी है. यह खराब किडनी के लक्षणों में से एक हो सकता है. 

3- जब किसी बच्चे को किडनी की समस्या होती है, तो उसे पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकता है. हालाँकि, अगर मूत्र मार्ग में दर्द हो, तो यह संक्रमण का लक्षण भी हो सकता है. ऐसे में व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है. 

विशेष नोट - यदि आपको उपरोक्त क्षेत्रों में अधिक दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट
WPL 2026 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन की तारीख का ऐलान, जानें कब, कहां और कैसे देखें नीलामी
खूंखार नक्सली हिडमा को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में किया ढेर, क्यों इसकी मौत है एक बड़ी कामयाबी?
ग्रहों का गोचर शेयर बाजार में कराता है उठा-पटक, जानें कौन से ग्रह सबसे ज्यादा डालते हैं प्रभाव
शरीर के इन 3 हिस्सों में दर्द महसूस हो तो समझ लीजिए आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ है
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम
रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं
खूंखार डाकुओं का कभी गढ़ था ये जिला, यहां दबिश देने में पुलिस के भी छूटते थे पसीने
दुनिया के वो 5 देश जहां के लोग होते हैं सबसे ज्यादा Hard Working, जानें किस पायदान पर आता है भारत
दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI 600 के करीब, राजधानी क्षेत्र में GRAP-4 लागू, प्रत्येक GRAP चरण के तहत प्रतिबंधों के बारे में जानें
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
