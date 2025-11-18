Kidney Damage Sign: शरीर के इन 3 हिस्सों में दर्द महसूस हो तो समझ लीजिए आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ है

kidney Health Care: किडनी भी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं. लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए, तो व्यक्ति को कुछ हिस्सों में दर्द महसूस होता है. ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि आमतौर पर शरीर के किन हिस्सों में यह दर्द होता है.

किडनी को शरीर का फ़िल्टर भी कहा जा सकता है. किडनी न सिर्फ़ शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती हैं, बल्कि ये हमारे खून को भी फ़िल्टर करती हैं. ऐसे में जब किडनी पर नकारात्मक असर पड़ता है या उनमें कोई क्षति होती है, तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. गौरतलब है कि किडनी ख़राब होने या उसमें कोई बीमारी होने पर व्यक्ति को कुछ हिस्सों में दर्द महसूस होता है. ऐसे में आपके लिए यह जानकारी होना ज़रूरी है.

1- जब किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो उसे सीने में दर्द महसूस हो सकता है. गुर्दे और छाती एक-दूसरे से जुड़े होते हैं. गुर्दे खराब होने पर हृदय को ढकने वाली झिल्ली सूज जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को सीने में दर्द हो सकता है.

2- जब गुर्दे किसी रोग से प्रभावित होते हैं या उनमें कोई विकार होता है, तो व्यक्ति को कमर दर्द का अनुभव हो सकता है. चूँकि गुर्दे लंबे समय तक मूत्र का उत्पादन नहीं कर पाते, इसलिए व्यक्ति को कमर दर्द महसूस हो सकता है. अगर आपको लंबे समय से कमर दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना भी ज़रूरी है. यह खराब किडनी के लक्षणों में से एक हो सकता है.

3- जब किसी बच्चे को किडनी की समस्या होती है, तो उसे पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकता है. हालाँकि, अगर मूत्र मार्ग में दर्द हो, तो यह संक्रमण का लक्षण भी हो सकता है. ऐसे में व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है.

विशेष नोट - यदि आपको उपरोक्त क्षेत्रों में अधिक दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.