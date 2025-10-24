FacebookTwitterYoutubeInstagram
सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत 

सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत

'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन

सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

सेहत

सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत 

कई लोगों को दांत ब्रश करते समय उल्टी और जी मिचलाने की समस्या होती है. हालाँकि, ज़्यादातर लोग इस समस्या को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. लेकिन यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में कई छोटी-बड़ी समस्याएँ हैं. तो जानिए इसके बारे में...

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 24, 2025, 01:06 PM IST

कई लोगों की शिकायत होती है कि ब्रश करते समय उन्हें जी मिचलाना और उल्टी जैसा महसूस होता है. हालाँकि, लोग आमतौर पर इस समस्या को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. लेकिन यह आपको कई बीमारियों की ओर इशारा करता है. लेकिन अगर यह समस्या आपके साथ रोज़ाना होती है, तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है. इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज़ न करें. इसलिए, आज हम आपको बताएंगे कि अगर ब्रश करते समय आपको जी मिचलाना और उल्टी जैसा महसूस हो, तो क्या हैं इस बीमारी के लक्षण.

अगर आपको ब्रश करते समय जी मिचलाता है, तो इसके पीछे का कारण शरीर में पित्त बढ़ने से लेकर कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है. ब्रश करते समय उल्टी जैसा महसूस होने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं. अक्सर गैस और एसिडिटी भी इसका कारण हो सकते हैं. तो जानिए इसके पीछे के कारण.
 
ब्रश करते समय उल्टी आना भी किडनी फेल होने का एक लक्षण हो सकता है. जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती, तो पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं. किडनी फेल होने का एक अहम कारण शरीर में क्रिएटिनिन के स्तर का बढ़ना है. इसकी वजह से पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

ब्रश करते समय उल्टी होना अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के कारण हो सकता है. यह पेट से संबंधित बीमारियों के कारण भी हो सकता है. ब्रश करते समय उल्टी पेट में एसिड बढ़ने के कारण हो सकती है, जिससे पेट की स्थिति और बिगड़ सकती है.
 
अगर आपको ब्रश करते समय जी मिचलाने जैसा महसूस हो, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें. अगर आप इसे नज़रअंदाज़ करते हैं, तो आप जल्दी ही कई समस्याओं का शिकार हो सकते हैं. इसके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें और समय पर इलाज करवाएँ ताकि बाद में कोई परेशानी न हो. इस तरह बात करें तो 95 प्रतिशत लोग ब्रश करते समय जी मिचलाने को सामान्य मानते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

