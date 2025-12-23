FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

CBI की बड़ी कार्रवाई: इंटरपोल के जरिए दुबई से पकड़ा गया ड्रग तस्करी का आरोपी रितिक बजाज | कोडीनयुक्त सिरप मामले में बड़ा एक्शन, शुभम जायसवाल के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी | गुरुग्राम- गैंगस्टर सोनू राठी पर बड़ी कार्रवाई, हरियाणा पुलिस ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया | 2007 के उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर को राहत, हाई कोर्ट से मिली ज़मानत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ा झटका, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू होते ही कानूनी पचड़े में फंसा

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ा झटका, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू होते ही कानूनी पचड़े में फंसा

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में जमकर विरोध, हाई कमीशन के पास लग रहे नारे, जानें अभी तक क्या हुआ

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में जमकर विरोध, हाई कमीशन के पास लग रहे नारे, जानें अभी तक क्या हुआ

Low Metabolism Sign: इन 6 तरीकों से शरीर बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है

इन 6 तरीकों से शरीर बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

Homeसेहत

सेहत

ब्लड या फिजिकल टेस्ट से पहले करेंगे ये काम तो रिपोर्ट गलत आना तय है, जान लें जांच से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन या ब्लड टेस्ट के पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं. क्योंकि इसका असर आपके रिपोर्ट्स पर होता है. कई बार आपकी गलतियों से गलत रिपोर्ट आती है और गलत इलाज शुरू हो जाता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 23, 2025, 02:07 PM IST

ब्लड या फिजिकल टेस्ट से पहले करेंगे ये काम तो रिपोर्ट गलत आना तय है, जान लें जांच से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

किसी भी ब्लड टेस्ट या फिजिकल जांच से पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कई बार किसी बीमारी या हेल्थ चेकअप के लिए हमें अपना ब्लड टेस्ट करना होता है. ब्लड टेस्ट के जरिए ही ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, थायरॉइड, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन जैसे कई टेस्ट होते हैं. वहीं यूरिन टेस्ट और हाई बीपी जैसे भी कई टेस्ट होते हैं. इन सभी टेस्ट को कराने से 72 से लेकर 24 घंटे के भीतर कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है. अगर नियम के अनुसार चेकअप नहीं हुआ तो तय है कि रिपोर्ट्स भी सही नहीं आएगी. कई बार इन रिपोर्ट्स में रीडिंग गलत आने से गलत इलाज होता है और ये खतरनाक साबित हो जाता है.

इसलिए हर किसी को ये पता होना चाहिए कि अगर आप मेडिकल टेस्ट कराने जा रहे हैं तो आपको कितने समय पहले से क्या काम करने चाहिए और ्क्या नहीं.  तो चलिए जानते हैं अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जा रहे तो क्या नहीं करना चाहिए.

ब्लड टेस्ट कराने से पहले किन नियमों का पालन कराना चाहिए?

1-किसी भी बीमारी के लिए अगर ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं तो अल्कोहल 72 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए.

2-ब्लड टेस्ट कराने के एक दिन पहले यानी 24 घंटे की फास्टिंग जरूरी है. यानी अगर आपको सुबह 7 बजे टेस्ट कराना है तो एक दिन पहले रात में 7 बजे के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं लेना होगा.

3-ब्लड टेस्ट कराने से पहले किसी भी तरह का ड्राई ड्रग्स न लें.

ब्लड टेस्ट कराने से पहले क्या करें?

ब्लड टेस्ट कराने से पहले अपनी जो भी दवा चल रही है उसे आप समायानुसार और निर्देशानुसार लेते रहेंगे- जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या थॉयराइड आदी की.

स्मोकिंग से भी बचें

उपवास के अलावा, विशिष्ट रक्त परीक्षणों में संभावित हस्तक्षेप को कम करने के लिए शारीरिक जांच से पहले निम्नलिखित चीजों से बचें. ब्लड टेस्ट के 10 से 12 घंटे तक स्मोकिंग से बचें.

यूरिन या स्टूल टेस्ट से पहले क्या करें और क्या नहीं?

अगर आपका यूरिन टेस्ट होना है या स्टूल टेस्ट होना है तो अर्ली मॉर्निंग का यूरिन या स्टूल टेस्ट को देना चाहिए. कोशिश करें की सुबह की यूरिन करीब 5 बजे की दें क्योंकि ये कंस्ट्रेटेड होती है और सही रिजल्ट मिलाता है. वहीं ब्लड टेस्ट के नियमों के अनुसार इन टेस्ट में भी अल्कोहल आदि नहीं लेना चाहिए.

बीपी का टेस्ट कराने से पहले क्या ध्यान रखें?

ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराने से पहले आपको ध्यान रखाना चाहिए कि आप खाने के तुरंत बाद ये टेस्ट न कराएं. कम से कम खाने और टेस्ट में 4 घंटे का अंतर हो. कही से चल के आके बीपी टेस्ट न कराएं. चल के या दौड़ने के बाद टेस्ट केवल डॉक्टर की सलाह पर ही होता है.

फिजिकल या ब्लड टेस्ट से पहले एक्सरसाइज के नियम भी जान लें

 किसी भी फिजिकल या ब्लड टेस्ट के पहले 24 घंटे पहले  हाई फ्रिक्वेंसी वाले एक्सरसाइज भी न करें. क्योंकि इससे शुगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में अस्थायी गिरावट
क्रिएटिनिन काइनेज के स्तर में अस्थायी वृद्धि (सूजन का एक मांसपेशी मार्कर)
निर्जलीकरण, जिससे रक्त के नमूने लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट और यकृत कार्य परीक्षण प्रभावित हो सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट
Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
Ayurvedic Remedies: सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Gochar 2026: 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
MORE
Advertisement