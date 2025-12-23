ब्लड या फिजिकल टेस्ट से पहले करेंगे ये काम तो रिपोर्ट गलत आना तय है, जान लें जांच से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन या ब्लड टेस्ट के पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं. क्योंकि इसका असर आपके रिपोर्ट्स पर होता है. कई बार आपकी गलतियों से गलत रिपोर्ट आती है और गलत इलाज शुरू हो जाता है.

किसी भी ब्लड टेस्ट या फिजिकल जांच से पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

कई बार किसी बीमारी या हेल्थ चेकअप के लिए हमें अपना ब्लड टेस्ट करना होता है. ब्लड टेस्ट के जरिए ही ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, थायरॉइड, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन जैसे कई टेस्ट होते हैं. वहीं यूरिन टेस्ट और हाई बीपी जैसे भी कई टेस्ट होते हैं. इन सभी टेस्ट को कराने से 72 से लेकर 24 घंटे के भीतर कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है. अगर नियम के अनुसार चेकअप नहीं हुआ तो तय है कि रिपोर्ट्स भी सही नहीं आएगी. कई बार इन रिपोर्ट्स में रीडिंग गलत आने से गलत इलाज होता है और ये खतरनाक साबित हो जाता है.

इसलिए हर किसी को ये पता होना चाहिए कि अगर आप मेडिकल टेस्ट कराने जा रहे हैं तो आपको कितने समय पहले से क्या काम करने चाहिए और ्क्या नहीं. तो चलिए जानते हैं अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जा रहे तो क्या नहीं करना चाहिए.

ब्लड टेस्ट कराने से पहले किन नियमों का पालन कराना चाहिए?

1-किसी भी बीमारी के लिए अगर ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं तो अल्कोहल 72 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए.

2-ब्लड टेस्ट कराने के एक दिन पहले यानी 24 घंटे की फास्टिंग जरूरी है. यानी अगर आपको सुबह 7 बजे टेस्ट कराना है तो एक दिन पहले रात में 7 बजे के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं लेना होगा.

3-ब्लड टेस्ट कराने से पहले किसी भी तरह का ड्राई ड्रग्स न लें.

ब्लड टेस्ट कराने से पहले क्या करें?

ब्लड टेस्ट कराने से पहले अपनी जो भी दवा चल रही है उसे आप समायानुसार और निर्देशानुसार लेते रहेंगे- जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या थॉयराइड आदी की.

स्मोकिंग से भी बचें

उपवास के अलावा, विशिष्ट रक्त परीक्षणों में संभावित हस्तक्षेप को कम करने के लिए शारीरिक जांच से पहले निम्नलिखित चीजों से बचें. ब्लड टेस्ट के 10 से 12 घंटे तक स्मोकिंग से बचें.

यूरिन या स्टूल टेस्ट से पहले क्या करें और क्या नहीं?

अगर आपका यूरिन टेस्ट होना है या स्टूल टेस्ट होना है तो अर्ली मॉर्निंग का यूरिन या स्टूल टेस्ट को देना चाहिए. कोशिश करें की सुबह की यूरिन करीब 5 बजे की दें क्योंकि ये कंस्ट्रेटेड होती है और सही रिजल्ट मिलाता है. वहीं ब्लड टेस्ट के नियमों के अनुसार इन टेस्ट में भी अल्कोहल आदि नहीं लेना चाहिए.

बीपी का टेस्ट कराने से पहले क्या ध्यान रखें?

ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराने से पहले आपको ध्यान रखाना चाहिए कि आप खाने के तुरंत बाद ये टेस्ट न कराएं. कम से कम खाने और टेस्ट में 4 घंटे का अंतर हो. कही से चल के आके बीपी टेस्ट न कराएं. चल के या दौड़ने के बाद टेस्ट केवल डॉक्टर की सलाह पर ही होता है.

फिजिकल या ब्लड टेस्ट से पहले एक्सरसाइज के नियम भी जान लें

किसी भी फिजिकल या ब्लड टेस्ट के पहले 24 घंटे पहले हाई फ्रिक्वेंसी वाले एक्सरसाइज भी न करें. क्योंकि इससे शुगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में अस्थायी गिरावट

क्रिएटिनिन काइनेज के स्तर में अस्थायी वृद्धि (सूजन का एक मांसपेशी मार्कर)

निर्जलीकरण, जिससे रक्त के नमूने लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट और यकृत कार्य परीक्षण प्रभावित हो सकते हैं.

