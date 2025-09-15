Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

Ayurvedic Remedies: जोड़ों में दर्द और सूजन से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, झट से मिल जाएगा आराम

CBSE ने तय कीं 10-12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास शर्तें, पूरा किया तभी मिलेगा परीक्षा में बैठने का मौका

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

हरियाणवी फिल्म निर्माता और एक्टर उत्तर कुमार रेप केस में गिरफ्तार, एक्ट्रेस की बात सुनते ही एक्शन में आई पुलिस

White Hair Solution: 15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा

Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें

बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?

बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?

स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

Homeसेहत

सेहत

Ayurvedic Remedies: जोड़ों में दर्द और सूजन से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, झट से मिल जाएगा आराम

आयुर्वेद में गठिया का उपचार केवल लक्षणों को दबाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रोग की जड़ पर कार्य करना होता है. इसमें खानपान और जीवनशैली, पंचकर्म चिकित्सा, औषधियों और योग-प्राणायाम के माध्यम से संतुलन स्थापित किया जाता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 15, 2025, 07:09 PM IST

Ayurvedic Remedies: जोड़ों में दर्द और सूजन से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, झट से मिल जाएगा आराम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आजकल जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन की समस्या बहुत आम हो गई है. पहले सिर्फ उम्रदराज दराज लोगों में ही यह समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में युवा भी इस समस्या से परेशान हैं. ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय कर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं. आयुर्वेद में अर्थराइटिस को एक गंभीर बीमारी के रूप में देखा जाता है. इसके कई प्रकार होते हैं, जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और रुमेटाइड आर्थराइटिस (एक ऑटोइम्यून बीमारी) सबसे आम हैं.

जोड़ों में जमा हो जाता है क्रिस्टल

आयुर्वेद की मानें तो जब शरीर में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, तो अपूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन विषैले तत्व के रूप में शरीर में एकत्र होने लगता है. यह टॉक्सिक जब वात दोष के साथ मिलकर शरीर के जोड़ों में जमा हो जाता है, तो उसे आमवात (रूमेटाइड आर्थराइटिस) कहा जाता है. यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक होती है और पूरे शरीर में जकड़न, जोड़ों में सूजन व दर्द पैदा करती है. वहीं, यदि वात दोष रक्त दोष के साथ मिलकर जोड़ों में रुकावट और सूजन पैदा करता है, तो उसे वातरक्त (गाउट) कहा जाता है.

आयुर्वेद में है ये उपाय

आयुर्वेद में गठिया का उपचार केवल लक्षणों को दबाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रोग की जड़ पर कार्य करना होता है. इसमें खानपान और जीवनशैली, पंचकर्म चिकित्सा, औषधियों और योग-प्राणायाम के माध्यम से संतुलन स्थापित किया जाता है. सबसे पहले रोगी के पाचन तंत्र को सुधारने के लिए दीपन-पाचन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि त्रिकटु, हिंग्वाष्टक चूर्ण आदि. इसके बाद शरीर में संचित टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए स्नेहन, स्वेदन और फिर वमन या विरेचन जैसी पंचकर्म प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं.

आयुर्वेदिक औषधियों से दिख जाएगा असर

गठिया के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियों में महारास्नादि क्वाथ, योगराज गुग्गुलु, सिंहनाद गुग्गुलु, अश्वगंधा चूर्ण, दशमूल क्वाथ, और शुद्ध शिलाजीत प्रमुख हैं. ये औषधियां वात दोष का शमन करती हैं, सूजन को कम करती हैं और जोड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं. इसके साथ ही रोगी को भारी, तैलीय, खट्टे और गरिष्ठ भोजन से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये वात और आम को बढ़ाते हैं. गर्म पानी, हल्का सुपाच्य भोजन, और नियमित व्यायाम करने की सलाह दी जाती है. योग और प्राणायाम भी गठिया के प्रबंधन में सहायक होते हैं. विशेषकर वज्रासन, त्रिकोणासन, और भुजंगासन जैसे आसन जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखते हैं और दर्द में राहत देते हैं. प्राणायाम जैसे अनुलोम-विलोम और भस्त्रिका वात संतुलन में मदद करते हैं. इसके अलावा, एक ही जगह पर अधिक समय बैठने से बचें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
White Hair Solution: 15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा
15 दिन में बालों को जड़ से काला करेंगी ये 5 चीजें, मिल जाएगा सफेद बालों से परमानेंटली छुटकारा
Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE