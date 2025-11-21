जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जब शरीर ठंडे तापमान के संपर्क में आता है, तो अक्सर सूजन आ जाती है, जिससे जोड़ों का दर्द और भी बदतर हो सकता है. ठंडे तापमान की वजह से ब्लड की नसें सिकुड़ जाती हैं.

सुबह ठंडे पानी से नहाना कुछ लोगों के लिए एनर्जी दे सकता है, लेकिन पुराने जोड़ों के रोगों से पीड़ित लोगों के लिए यह परेशानी का कारण बन सकता है. रिसर्च बताते हैं कि ठंड के संपर्क में आने से जोड़ों में अकड़न और दर्द बढ़ सकता है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट से पीड़ित लोगों में यह समस्या ट्रिगर कर सकती है.

ठंड में आ जाती है सूजन

जब शरीर ठंडे तापमान के संपर्क में आता है, तो अक्सर सूजन आ जाती है, जिससे जोड़ों का दर्द और भी बदतर हो सकता है. ठंडे तापमान की वजह से ब्लड की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे जोड़ों में ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है और वे और भी कठोर और दर्दनाक हो जाते हैं. ठंड के झटके मांसपेशियों में तनाव बढ़ा सकते हैं और जोड़ों की गतिशीलता कम कर सकते हैं, जिससे पुरानी जोड़ों की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए अपने लक्षणों को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है.

हालांकि, कुछ रिसर्च से पता चलता है कि नियमित रूप से ठंड में रहने से सूजन कम करने और मूड में सुधार जैसे लाभ हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, PLOS ONE में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग ठंडे पानी से नहाते थे, उनमें बीमारी से जुड़ी अनुपस्थिति में 29% की कमी देखी गई. अगर आपको जोड़ों की कोई पुरानी बीमारी है, तो ठंडे पानी से नहाने के फायदे और नुकसान पर गौर करना ज़रूरी है.

धीरे धीरे शुरुआत करें

गर्म पानी से स्नान से शुरुआत करें और धीरे-धीरे ठंडे तापमान को अपनाएं. अगर आपको दर्द या बेचैनी बढ़ जाए तो अपनी दिनचर्या बंद कर दें. डॉक्टर से परामर्श करें. अपने स्नान की आदतों में कोई भी बदलाव करने से पहले डॉक्टर से बातचीत जरूर कर लें. ठंडे पानी से नहाना फायदेमंद है या नहीं, यह व्यक्तिगत सहनशीलता और अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करता है. अगर आप ठंडे पानी से नहाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं, तो अपने जोड़ों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और आवश्यक सावधानियां बरतें.

