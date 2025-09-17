Ear Itching: कान-गले और तालू में अक्सर खुजली रहती है तो इसे हल्के में न लें, इन बीमारियों का संकेत है इचिंग

क्या अक्सर आपके कान-गले या तालु में खुजली होती रहती है तो इसे नजरअंदाज न करें. क्योंकि ये खुजली होना कई बीमारियों का संकेत भी होता है.

कान में खुजली एक आम समस्या है, जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं. हालाँकि, कभी-कभी यह खुजली किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है. इसलिए, अगर आपको बार-बार कान में खुजली हो, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें और डॉक्टर से सलाह लें.

कान में खुजली के सामान्य कारण:

1. सर्दी-खांसी: सर्दी-खांसी के दौरान कानों में बलगम जमा हो सकता है, जिससे खुजली हो सकती है.

2. एलर्जी: धूल, पराग, जानवरों के बालों से एलर्जी भी कानों में खुजली का कारण बन सकती है.

3. कान में पानी भर जाना: तैराकी के बाद कान में पानी भर जाने से भी खुजली हो सकती है.

4. कान में मैल जमना: कान में मैल जमना भी खुजली का एक आम कारण है.

5. कान में संक्रमण: कान में बैक्टीरियल, वायरल या फंगल संक्रमण से भी खुजली, दर्द और सूजन हो सकती है.



डॉक्टर से कब परामर्श करें:

यदि कान में खुजली बहुत अधिक हो.

यदि कान में दर्द, सूजन या लालिमा हो.

यदि कान से पानी या मवाद आ रहा हो.

यदि आप सुन नहीं सकते.

यदि आपको बुखार है.

कान में खुजली की रोकथाम:

अपने कानों में पानी जाने से बचें. कान के मैल को साफ करने के लिए रूई का प्रयोग न करें. एलर्जी के कारण होने वाली खुजली से बचने के लिए एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों से दूर रहें. अपने हाथ साफ़ रखें.

डॉक्टर से परामर्श के बाद कान की खुजली से राहत पाने के लिए दवा का प्रयोग करें.



याद रखें, कानों में खुजली किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है. इसलिए इसे हल्के में न लें और डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें. समय पर इलाज करवाकर आप गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं.

