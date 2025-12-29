FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

Wheat Roti: 21 दिनों तक गेहूं की रोटी छोड़ दें तो शरीर में दिखेंगे ये गजब के बदलाव, शुगर से लेकर वेट तक होगा कम

भारत के अधिकांश घरों में गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है. लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य में सुधार देखना चाहते हैं, तो 21 दिनों का एक प्रयोग करके देखें. यानी 21 दिनों तक गेहूं के आटे की रोटी खाना बंद कर दें. 21 दिनों तक गेहूं का सेवन बंद करने से आपको अपने शरीर में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 29, 2025, 08:14 AM IST

Wheat Roti: 21 दिनों तक गेहूं की रोटी छोड़ दें तो शरीर में दिखेंगे ये गजब के बदलाव, शुगर से लेकर वेट तक होगा कम

गेहूं की रोटी के दुष्प्रभाव: गेहूं के आटे की रोटी लगभग हर घर में बनती है. लोग वर्षों से गेहूं खाते आ रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि गेहूं पोषक तत्वों से भरपूर होता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए गेहूं हानिकारक भी साबित हो सकता है. गेहूं खाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं. क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है. भारत में ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें ग्लूटेन पचाने में कठिनाई होती है. हालांकि, लोगों को खुद इस बात का पता नहीं होता कि वे ग्लूटेन को पचा नहीं सकते. इसलिए वे नियमित रूप से गेहूं की रोटी खाते रहते हैं. 
 
जिन लोगों को ग्लूटेन पचाने में दिक्कत होती है, उन्हें गेहूं की रोटी खाने के बाद कुछ परेशानियां हो सकती हैं. अगर आप इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 21 दिनों तक गेहूं की रोटी खाना बंद कर दें. गेहूं की रोटी खाना बंद करने से शरीर में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं. 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, गेहूं में ग्लूटेन होता है. पहले लोग गेहूं को छिलके समेत खाते थे. लेकिन अब बाजार में बिना छिलके वाला गेहूं बिकता है. इसके अलावा, गेहूं आनुवंशिक रूप से संशोधित भी होता है, जिसके कारण इसमें मौजूद ग्लूटेन शरीर के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदायक होता है. अगर आप ग्लूटेन का सेवन बंद कर दें, तो शरीर में क्या बदलाव और फायदे दिखेंगे, चलिए जानें. 

वजन कम होगा  

आजकल वजन बढ़ना एक गंभीर समस्या है. अगर आप 21 दिनों तक गेहूं की रोटी खाना छोड़ दें और रागी, बाजरा, ज्वार आदि जैसे कम कैलोरी वाले साबुत अनाज का सेवन करें, तो इससे वजन कम करने में मदद मिलेगी. 
 
पाचन क्रिया में सुधार होगा 

कुछ लोगों को गेहूं में मौजूद ग्लूटेन के कारण खाने के बाद गैस, पेट फूलना, अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं होती हैं. अगर आप 21 दिनों तक गेहूं का सेवन न करें, तो ये समस्याएं कम होने लगेंगी. इससे पाचन तंत्र को भी आराम मिलेगा और आप खुद में बदलाव देखने लगेंगे. 
 
ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रण में रहेगा 

गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जिससे रब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है. अपने आहार से गेहूं को हटा देने से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. मधुमेह रोगियों के लिए गेहूं के अलावा अन्य अनाज भी फायदेमंद होते हैं. 
  
सूजन कम हो जाएगी 

बहुत से लोग नियमित रूप से गेहूं का सेवन करते हैं, जिससे उनके शरीर में सूजन या एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है. गेहूं का सेवन बंद करने से जोड़ों का दर्द, त्वचा संबंधी समस्याएं और सूजन कम हो सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी और कुछ रिसर्च पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर  से संपर्क करें.

