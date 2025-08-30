Sugar Control Roti: खाने के बाद बढ़ जाता है ब्लड शुगर तो इस रोटी को खाएं, डायबिटीज में नहीं होगा शुगर स्पाईक का खतरा

Rotis for diabetes patients: डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए उचित आहार और व्यायाम बेहद ज़रूरी है. जानिए कौन सी खास रोटी खाने से हाई ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है.

खाने के बाद बढ़ जाता है ब्लड शुगर तो इस रोटी को खाएं

डायबिटीज आज जीवनशैली से जुड़ी सबसे आम बीमारियों में से एक बन गई है. शुगर लेवल बढ़ने पर शरीर न केवल थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है, बल्कि आगे चलकर किडनी, हृदय और आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है. डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए सही खानपान और नियमित व्यायाम बेहद ज़रूरी है.

डायबिटीज के रोगियों को अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो. ऐसे खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं. उन्होंने बताया कि मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है.



डायबिटीज़ के लिए कौन सी रोटी अच्छी है?



ज्वार की रोटी- इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है.

चने के आटे की रोटी- चने का आटा शुगर को धीरे-धीरे रिलीज़ करता है और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है.

मल्टीग्रेन रोटी- गेहूँ, ज्वार, बाजरा और रागी को मिलाकर बनी रोटी शरीर को पूरा पोषण देती है और ब्लड शुगर को भी संतुलित रखती है.

इसे अपने आहार में कैसे शामिल करें?

दिन में कम से कम दो बार ज्वार या मल्टीग्रेन रोटी खाएं. रोटी को ज़्यादा तेल-घी में तलने की बजाय हल्का सा पकाएं. संपूर्ण पोषण सुनिश्चित करने के लिए रोटी के साथ हरी सब्ज़ियाँ, दाल और सलाद खाएं. चावल और मैदा जैसे उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें.

डायबिटीज नियंत्रण के अन्य सुझाव:

प्रतिदिन 30 मिनट टहलें या हल्का व्यायाम करें.

मीठे और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से बचें.

पर्याप्त पानी पिएं और पर्याप्त नींद लें.

अपने रक्त शर्करा के स्तर की नियमित निगरानी करें.

डायबिटीज़ को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने खान-पान और जीवनशैली पर ध्यान देना होगा. ज्वार, चना और मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ ब्लड शुगर को तुरंत नियंत्रित करने में कारगर हैं. अगर आप रोज़ाना नियमित गेहूं की रोटियों की बजाय इस सेहतमंद विकल्प को अपनाएँ, तो आपकी शुगर अच्छी तरह नियंत्रित रहेगी और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे.

