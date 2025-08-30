Sugar Control Roti: खाने के बाद बढ़ जाता है ब्लड शुगर तो इस रोटी को खाएं, डायबिटीज में नहीं होगा शुगर स्पाईक का खतरा

Radha Ashtami Vrat 2025: राधा अष्टमी पर पूरे की जगह आधे दिन ही क्यों रखा जाता है व्रत, जानें इसका आध्यात्मिक महत्व
सेहत
Rotis for diabetes patients: डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए उचित आहार और व्यायाम बेहद ज़रूरी है. जानिए कौन सी खास रोटी खाने से हाई ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है.
डायबिटीज आज जीवनशैली से जुड़ी सबसे आम बीमारियों में से एक बन गई है. शुगर लेवल बढ़ने पर शरीर न केवल थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है, बल्कि आगे चलकर किडनी, हृदय और आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है. डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए सही खानपान और नियमित व्यायाम बेहद ज़रूरी है.
डायबिटीज के रोगियों को अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो. ऐसे खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं. उन्होंने बताया कि मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है.
डायबिटीज़ के लिए कौन सी रोटी अच्छी है?
ज्वार की रोटी- इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है.
चने के आटे की रोटी- चने का आटा शुगर को धीरे-धीरे रिलीज़ करता है और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है.
मल्टीग्रेन रोटी- गेहूँ, ज्वार, बाजरा और रागी को मिलाकर बनी रोटी शरीर को पूरा पोषण देती है और ब्लड शुगर को भी संतुलित रखती है.
इसे अपने आहार में कैसे शामिल करें?
डायबिटीज नियंत्रण के अन्य सुझाव:
डायबिटीज़ को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने खान-पान और जीवनशैली पर ध्यान देना होगा. ज्वार, चना और मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ ब्लड शुगर को तुरंत नियंत्रित करने में कारगर हैं. अगर आप रोज़ाना नियमित गेहूं की रोटियों की बजाय इस सेहतमंद विकल्प को अपनाएँ, तो आपकी शुगर अच्छी तरह नियंत्रित रहेगी और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे.
