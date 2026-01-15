FacebookTwitterYoutubeInstagram
Iceberg of Illness: HIV-AIDS या टीबी…, जब मरीज के लिए बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो जाए सोशल स्टिग्मा

टीबी से लेकर HIV-AIDS जैसी बीमारियों में आमतौर पर शरीर में दिखने वाले लक्षण तो इलाज के दायरे में आ जाते हैं. लेकिन, इन स्थितियों में डर, शर्म, अकेलापन, समाज का ठप्पा न तो डायग्नोज होता है और न ही इलाज का हिस्सा बन पाता है. ऐसे में सोशल स्टिग्मा मरीजों के लिए बीमारी से ज्यादा घातक हो जाता है. 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 15, 2026, 10:01 AM IST

Iceberg of Illness: HIV-AIDS या टीबी…, जब मरीज के लिए बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो जाए सोशल स्टिग्मा

Iceberg of illness

Iceberg of illness: बीमारी हमेशा वह नहीं होती, जो मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज होती है. आमतौर पर जो दिखता है, वो सबसे छोटा हिस्सा होता है. जैसे नदी में चलती एक नाव. बाहर से देखने पर उसकी खूबसूरती, रफ्तार और चमक दिखती है, पर असली संघर्ष पानी के नीचे होता है. जहां कई पंप, कई सिस्टम, कई मैकेनिज़्म लगातार काम कर रहे होते हैं. नाव का वही हिस्सा डूबने से बचाता है, जो अक्सर अदृश्य होता है. ठीक वैसे ही कुछ बीमारी का भी एक बड़ा हिस्सा शरीर के भीतर नहीं, बल्कि मन और समाज में छिपा होता है. खासतौर से जब बात हैजा, मलेरिया, डेंगू या टीबी से लेकर HIV जैसे अन्य संचारी रोग (Communicable Diseases) की हो. ऐसे में सोशल स्टिग्मा मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है. 

इन स्थितियों में अक्सर शरीर में दिखने वाले लक्षण तो इलाज के दायरे में आ जाते हैं. लेकिन, पीछे छूट जाता है बीमारी का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू. जब डर, शर्म, अकेलापन, समाज का ठप्पा न तो डायग्नोज़ होता है और न ही इलाज का हिस्सा बन पाता है. मन और समाज के जख्म अनदेखे रह जाते हैं और बीमारी अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है. आज हम इस लेख में बीमारी से ज्यादा खतरनाक बन जाने वाले इसी डर, सामाजिक कलंक और अकेलेपन पर बात करेंगे.. 

बीमारी का अनदेखा हिस्सा: मन और समाज  

AIIMS, बिलासपुर में मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर (MSSO) के रूप में कार्यरत रोहित गुप्ता बताते हैं कि किसी भी बीमारी को समझने के लिए हम आमतौर पर तीन पहलुओं को देखते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल. उदाहरण के तौर पर, बायोलॉजिकल यानी शरीर से जुड़ी समस्या, जैसे किसी को बुखार हो जाए तो जांच में ब्लड रिपोर्ट से पता चल जाता है कि इंफेक्शन है या नहीं. डॉक्टर दवा कर इसका इलाज कर देते हैं. लेकिन बीमारी यहीं खत्म नहीं होती. इसकी वजह से जो मानसिक दबाव और सामाजिक असर पड़ता है, उस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: Nipah Virus Myths or Facts: निपाह वायरस कहां से आया? जानें इससे जुड़े आम मिथक और उनकी सच्चाई

मान लीजिए यह बुखार कोविड के समय आया हो और लोगों को शक हुआ कि यह कोविड हो सकता है, मरीज को अलग-थलग कर दिया गया. कोई मिलने नहीं आया, डर फैल गया. नतीजा यह हुआ कि मरीज सोशल आइसोलेशन का शिकार हो गया, अब सवाल यह है कि इस मानसिक तनाव और सामाजिक दूरी का इलाज क्या है?

संक्रामक रोग और सामाजिक दूरी, कैसे खत्म होगी?

मानसिक तनाव और सामाजिक दूरी जैसी स्थिति आमतौर पर संक्रामक बीमारियों में और भी ज्यादा देखने को मिलती है. हैजा हो, मलेरिया हो, डेंगू हो या फिर टीबी, आज भी सबसे ज्यादा प्रचलित उदाहरण HIV-AIDS का है. खासतौर से HIV और टीबी जैसी बीमारी में मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है. रोहित गुप्ता के मुताबिक, किसी भी बीमारी में सिर्फ दवा देना काफी नहीं होता. मरीज को शरीर, मन और समाज, तीनों स्तर पर सहारा मिले, तो वह जल्दी ठीक होता है.  

आज भी कई जगह मरीज और उनके परिजनों से पेशेवर या संवेदनशील व्यवहार नहीं होता है. किसी के पास अगर इलाज के पैसे नहीं हैं, तो उसे डांटना नहीं, समझना चाहिए. मरीज की इज्जत और आत्मसम्मान भी इलाज का हिस्सा है.

बेहतर इलाज, बेहतर ज़िंदगी 

रोहित गुप्ता के अनुसार भारत ने पब्लिक हेल्थ में बड़ी तरक्की की है, 1947 में जहां औसत उम्र करीब 32 साल थी, वह आज बढ़कर 73–74 साल के आसपास हो गई है. यह संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण, वैक्सीन और बेहतर इलाज की वजह से संभव हुआ, फिर भी हमें और बेहतर करने की जरूरत है. अगर इलाज में शरीर, मन और समाज, तीनों स्तर केंद्र में रखा जाए, तो भारत भी जापान जैसे देशों की तरह लंबी और बेहतर ज़िंदगी की ओर बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य की असली लड़ाई

भले ही भारत में लोगों की औसत उम्र बढ़ी है, पर पब्लिक हेल्थ की कई समस्याएं आज भी बनी हुई हैं. टीबी जैसी बीमारी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई हैं. इसके अलावा हाथीपांव, कुष्ठ रोग जैसी कई बीमारियां हैं, जिन्हें लोग आज भी छिपाते हैं. इन्हें नेगलेक्टेड डिजीज कहा जाता है (वो बीमारियां जो मुख्य रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करती हैं). इन बीमारियों में लोग बीमारी से ज़्यादा समाज से डरते हैं. बदनामी और तानों के डर से वे समय पर इलाज नहीं कराते. इसी वजह से बीमारी और गंभीर हो जाती है. असली समस्या बीमारी नहीं, बल्कि उसे लेकर समाज की नकारात्मक सोच है. 

जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती. इलाज सिर्फ दवा तक सीमित नहीं होना चाहिए. शरीर, मन और समा तीनों का ख्याल रखना ज़रूरी है. बीमारी को छिपाने के बजाय समझना होगा और किसी भी स्थिति में मरीज को दोषी नहीं, बल्कि इंसान मानना होगा. संवेदनशीलता और सही सोच के साथ ही हम बीमारी के उस “आइसबर्ग” को तोड़ सकते हैं, जो आज भी पब्लिक हेल्थ के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. 

