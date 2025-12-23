FacebookTwitterYoutubeInstagram
आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

'बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव', तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान

डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां

शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...

Homeसेहत

सेहत

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

गले किसी को लगाना या किसी के गले लगना दोनों ही स्थितियों में शरीर में कुछ-कुछ होता है और ये कुछ-कुछ होना ही आपके शरीर में कई बदलाव लाता है. शरीर के कुछ अंगों में ये बदलाव बेहद पॉजिटिव होता है. तो गले लगने या गले लगाने के मौके जरूर खोजते रहें.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 23, 2025, 07:01 AM IST

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

What changes occur in the body when you hug someone

आज की तेज़ रफ़्तार दुनिया में तनाव हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. काम का तनाव, रिश्तों में उलझनें और भविष्य की चिंताएँ, ये सभी मानसिक थकान का कारण बनती हैं. ऐसी स्थितियों में, हम अक्सर कठोर समाधान ढूँढ़ते हैं. लेकिन एक बहुत ही सरल और कारगर तरीका हमारे सामने है: अपने साथी को गले लगाना. जी हाँ, एक सच्चा और प्यार भरा आलिंगन न केवल रिश्ते को मज़बूत करता है बल्कि तनाव को भी कम करता है. आचार्य मनीष भी मानते हैं कि गले लगाना दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है.
 
जब आप गले लगाते हैं तो क्या होता है? 
जब आप अपने साथी को गले लगाते हैं, तो आपके शरीर से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसे प्रेम हार्मोन भी कहा जाता है. यह हार्मोन तनाव पैदा करने वाले कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, जिससे आपको शांति, सुरक्षा और आराम का अनुभव होता है. एक कठिन दिन के बाद गले लगाना शब्दों से कहीं अधिक गहरा अर्थ रखता है.

इसका मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है? 
गले लगाना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है. यह चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद करता है. जब आपका साथी आपको गले लगाता है, तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं. यह भावनात्मक सहारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और नकारात्मक विचारों से उबरने में मदद करता है.

रिश्ते में क्या बदलाव आते हैं?
अपने साथी को गले लगाने से रिश्ते में आत्मीयता बढ़ती है. इससे प्यार, अपनापन और समझ बढ़ती है. कई बार, जब शब्द पर्याप्त नहीं होते, तो एक आलिंगन बहुत कुछ कह देता है. नियमित रूप से गले लगाने से आपसी विश्वास बढ़ता है और छोटी-मोटी गलतफहमियों को भी दूर करने में मदद मिलती है.

शरीर में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं?
शोध से पता चला है कि गले लगाने से रक्तचाप नियंत्रित होता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है. इसके अलावा, इससे मिलने वाला आराम नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है.

गले लगने का समय कितना होना चाहिए?
विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कम से कम 20 सेकंड तक गले लगाना सबसे अधिक लाभदायक होता है. काम पर जाने से पहले या दिन के अंत में इसे अपनी आदत बना लें. यह छोटा सा कदम आपके जीवनशैली और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, फ्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
