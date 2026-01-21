सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में HPV वैक्सीन का क्या है रोल? जानें क्यों हर महिला के लिए है जरूरी

देश में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, आंकड़ों की मानें तो हर साल लगभग 80,000 महिलाएं इस कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा बैठती हैं. स्थिति गंभीर है लेकिन, टीकाकरण और समय पर जांच से इसे रोका जा सकता है. इस रोकथाम में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है- HPV वैक्सीन...

Cervical Cancer And HPV Vaccine: देश में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, आंकड़ों की मानें तो हर साल लगभग 80,000 महिलाएं इस कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा बैठती हैं. बता दें कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारण है. स्थिति गंभीर है लेकिन, टीकाकरण और समय पर जांच से इसे रोका जा सकता है. इस रोकथाम में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है- HPV वैक्सीन.

एक्सपर्ट के मुताबिक, HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक आम वायरस है, जो संक्रमित व्यक्ति से शरीर में फैल सकता है. यह वायरस कई तरह का होता है और इनमें से कुछ प्रकार (जैसे HPV 16 और 18) सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण माने जाते हैं...

सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में HPV वैक्सीन का रोल

HealthPil.com की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV है. अगर समय रहते HPV वैक्सीन लगवा ली जाए, तो सर्वाइकल कैंसर के खतरे को 70 से 90 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है. यह वैक्सीन खासतौर पर 9 से 26 साल की लड़कियों और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, लेकिन 45 साल तक की महिलाएं भी डॉक्टर की सलाह से इसे लगवा सकती हैं.

बहुत जरूरी बात यह है कि शादीशुदा महिलाओं और जिनका एक या दो बार HPV एक्सपोज़र हो चुका है, उनके लिए भी यह वैक्सीन फायदेमंद हो सकती है. डॉ. तनुज लवानिया सलाह देती हैं कि HPV वैक्सीन के साथ-साथ नियमित Pap Smear और HPV टेस्टिंग कराना भी उतना ही जरूरी है. सही जानकारी, समय पर वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग से सर्वाइकल कैंसर को लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है.

HPV वैक्सीन क्या करती है?

HPV वैक्सीन शरीर को वायरस से लड़ने की क्षमता देती है और यह वैक्सीन उन HPV टाइप्स से बचाती है, जो सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं. ऐसे में अगर संक्रमण होने से पहले वैक्सीन लगवा ली जाए तो कैंसर होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, जितनी जल्दी वैक्सीन लगती है, उतना ही बेहतर सुरक्षा मिलती है क्योंकि उस उम्र में शरीर में वायरस होने की संभावना कम होती है.

भारत में HPV वैक्सीन की स्थिति

आज भी भारत में कई महिलाएं या परिवार इस वैक्सीन के बारे में कम जानते हैं, या उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है. बता दें कि भारत में अब देश की अपनी HPV वैक्सीन “CERVAVAC” भी उपलब्ध है, जो पहले के मुकाबले कम कीमत पर मिल जाती है. इसके अलावा कई राज्य सरकारें इसे स्कूल में भी उपलब्ध करा रही हैं. इसे भारत में सर्वाइकल कैंसर को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

क्यों जरूरी है वैक्सीन?

एक्सपर्ट के मुताबिक, यह कैंसर की शुरुआत को रोकती है, जीवन भर की सुरक्षा देती है. यह वैक्सीन सुरक्षित, आसान और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है. भविष्य में भारी इलाज के खर्च और दर्द से बचाती है. बताते चलें कि सर्वाइकल कैंसर ऐसे कैंसरों में से है जिसे रोकना संभव है. HPV वैक्सीन इसी रोकथाम का सबसे बड़ा हथियार है.

