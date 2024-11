Ayurvedic Leaves For Skin: आयुर्वेद में एक ऐसे पेड़ की पत्तियों के बारे में बताया गया है, जो स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को छुटकारा दिलाता है. आइए जानते हैं क्या हैं इसके फायदे...

Ashoka Leaves Benefits For Skin

TRENDING NOW

आयुर्वेद में कई ऐसी पत्तियों (Ayurvedic leaves) का जिक्र मिलता है, जो कई गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं. इसी तरह त्वचा से जुड़ी (Skin Problems) समस्याओं के लिए आयुर्वेद में एक ऐसे पेड़ की पत्तियों के बारे में बताया गया है, जो स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को (Skin Care) छुटकारा दिलाता है. हालांकि आपको इसके सेवन का सही तरीका पता होना चाहिए. बता दें कि इसके फूल, पत्तों और छाल सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए जानते हैं इस खास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी के बारे में, साथ ही जानेंगे क्या है इसके सेवन का सही तरीका...

त्वचा की इन बीमारियों को दूर रखते हैं ये पत्ते (Ashoka Leaf for Skin)

दरअसल, हम बात कर रहे हैं आशोक के पत्तों के बारे में, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अशोक की पत्तियों को लगाने से त्वचा संबंधित कई समस्याएं ठीक होती हैं और इनमें पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं. आइए जानें इसके क्या फायदे हैं...

क्या हैं इसके फायदे? (Ashoka Leaf Benefits)



झुर्रियां होती हैं कम (Reduce Wrinkles)

पिग्मेंटेशन होता है कंट्रोल (Reduce Pigmentation)

त्वचा पर निखार लाए (Makes Skin Glowing)

फुंसी-फोड़े को करे कम (Reduce Pimples and Boils)

घाव होते हैं ठीक (Heal Wounds)

यह भी पढ़ें: क्या है Seasonal Affective Depression? जानें क्यों सर्दियों में 'SAD' रहने लगते हैं लोग

इन 2 तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल (How To Use Ashoka Leaf)

पहला- अशोक के पत्तों का पेस्ट बनाएं

इसके लिए अशोक की ताजी पत्तियों को थोड़े से पानी के साथ बारीक पीस लें और फिर इसे सीधे त्वचा पर मास्क की तरह 15-20 मिनट के लिए लगाएं. यह त्वचा की सूजन कम करने, मुंहासे कम करने और स्किन क्लीन रखने में मदद करता है.

दूसरा- अशोक के पत्तों का टोनर बनाएं

अशोक की पत्तियों से टोनर बनाने के लिए पत्तियों को पहले पानी में उबालें और फिर इसे छान लें. इसके बाद इस पानी को प्राकृतिक टोनर की तरह रोज इस्तेमाल करें. इससे ओपन पोर्स की समस्या, चेहरे से ऑयल कम करने और स्किन को फ्रेश रखने में फायदा मिलता है.

इस बात का रखें ध्यान

इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको चेहरे पर कोई या घाव है तो इसका इस्तेमाल न करें. इसके अलावा अगर आपको स्किन इंफेक्शन या स्किन एलर्जी की समस्या है भी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

ख़बरों जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.