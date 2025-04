What is 3 Drink Theory: पानी की कमी और ज्यादा पसीना निकलने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे कमजोरी, थकावट और चक्कर जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. ऐसे में 3 Drink Theory आपके काम आ सकती है...

What is 3 Drink Theory, How to stay fit in summer- गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेटेड रखना और बीमारियों से बचाए रखना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है. इस मौसम में भीषण गर्मी, बढ़ते तापमान के चलते कई गंभीर बीमारियां लोगों को घेर लेती हैं. इस मौसम में सबसे ज्यादा, जो दिक्कत देखने को मिलती है, वो है शरीर में पानी की कमी.

पानी की कमी और ज्यादा पसीना निकलने से डिहाइड्रेशन (Dehydration) हो सकता है, जिससे कमजोरी, थकावट और चक्कर जैसी समस्याएं (3 Drink Theory Benefits) पैदा होती हैं.

3 Drink Theory आएगी काम

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मियों में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. इसमें आपकी मदद '3 Drink Theory' कर सकती है. बता दें कि शरीर का 50-70% हिस्सा पानी से बना है. इसलिए शरीर की छोटी-छोटी यूनिट्स यानी सेल्स को सही से काम करने के लिए पानी चाहिए. ऐसे में जब पानी कम हो जाता है, तो ये सेल्स कमजोर हो जाती हैं और शरीर थकने लगता है.

इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स खासतौर से इस मौसम में पूरे दिन पानी पीते रहना बहुत जरूरी है. इसमें '3 ड्रिंक थ्योरी' काफी कारगार माना जाता है. दरअसल खुद को हाइड्रेटेड रखने का एक आसान सा तरीका है और इसमें दिनभर में तीन तरह के पेय की बात की जाती है, आगे जानें इनके बारे में...

पहला- सादा पानी: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस मौसम में दिन में कम से कम 8-10 गिलास सादा पानी (Plain Water) जरूर पिएं. अगर सादा पानी पसंद नहीं है तो इसमें आप नींबू, सौंफ, पुदीना, दालचीनी या चिया सीड्स मिला सकते हैं. इससे स्वाद के साथ पोषण भी मिलेगा.

दूसरा- जूस और सूप: फल और सब्जियों के रस या सूप पीने से शरीर को मिनरल्स और पानी दोनों मिलते हैं. ऐसे में आप डाइट में तरबूज, खरबूजा, संतरा, पपीता, खीरा, टमाटर, पालक, गाजर आदि शामिल कर सकते हैं, इन्हें सलाद में भी खाएं

तीसरा- आपकी पसंद के पेय: एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाय, कॉफी, दूध, लस्सी या छाछ जैसे पेय भी शरीर में तरल की मात्रा बनाए रखते हैं. पर इस बात का ध्यान रखें की कैफीन (चाय या कॉफी) की मात्रा सीमित रखें. दिन में 2-3 कप से ज्यादा इसका सेवन करना सेहत के लिए सही नहीं है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

