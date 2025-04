Khus Sharbat Benefits: आज हम आपको खस से बने एक ऐसे टेस्टी शरबत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गर्मी के मौसम में आपको लू से बचाने में मदद कर सकता है.

गर्मी का पारा अब बढ़ने लगा है. ऐसे में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लू (Heatstroke) जैसी समस्याएं होना आम है. इस स्थिति में शरीर को ठंडक देना और हाइड्रेट (Summer Health Care) रखना बेहद जरूरी है. आमतौर पर लोग गर्मी से बचने के लिए बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा पीना शुरू कर देते हैं. लेकिन इससे कुछ देर के लिए शरीर को ठंडक तो मिल जाती है पर ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं.

ऐसे में आज हम आपको खस से बने एक (Sharbat For Heat Protection) ऐसे टेस्टी शरबत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गर्मी के मौसम में आपको लू से बचाने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं इससे सेहत को कई और लाभ भी मिलेंगे. आइए जानते हैं इस खास (How to make Khus sharbat) शरबत के बारे में...

खस के फायदे

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक खस एक सुगंधित जड़ी-बूटी है, जिसकी जड़ से बनाया गया शरबत गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ अन्य कई बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, कूलिंग एजेंट और मिनरल्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. आइए जानें गर्मियों में खस का शरबत पीने के 5 बड़े फायदों के बारे में...

गर्मियों में खस की शरबत पीने के फायदे

- खस का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है.

- यह शरीर में पानी की कमी दूर कर. इससे लू नहीं लगती है और चक्कर या कमजोरी महसूस नहीं होती.

- इसे पीने से पेट में जलन, गैस और एसिडिटी की समस्या से राहत मिल सकती है और पाचन ठीक रहता है.

- इससे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन सामान्य रहती है, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का जोखिम कम होता है.

- खस शरबत का सेवन करने से शरीर और दिमाग को शांति मिलती है और अच्छी नींद आती है.

पहले करें ये काम

इसके लिए सबसे पहले खस की जड़ लें और फिर इसे धोकर पानी में उबाल लें. पूरी तरह उबल जाए और आपको पानी का रंग बदला-बदला सा नजर आए तो इस पानी को छान लें. इसके बाद शुगर सिरप बनाएं. बता दें कि शुगर सिरप बनाने के लिए चीनी को पानी में मिलाकर थोड़ी देर पकाएं और जब ये पिघलकर एक संतुलित मात्रा में आ जाए तो इसे एक गिलास में निकालकर रखें, जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक बॉटल में स्टोर करके रख लें.

अब इस खस के पानी को और शुगर सिरप दोनों को फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको शरबत बनाना हो दोनों का इस्तेमाल करें.

कैसे बनाएं खस की शरबत?

इस स्पेशल शरबत को बनाने के लिए एक गिलास लें और इसमें खस का पानी, शुगर सिरप, बर्फ और पानी मिलाएं. आप थोड़ा अलग स्वाद चाहते हैं तो इसमें आप इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं. इसके बाद दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इस शरबत का सेवन करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

