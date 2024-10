Clove Benefits: लौंग शुगर, खराब पाचन समेत अन्य कई गंभीर समस्याओं को कंट्रोल में रखने में मदद करता है. हालांकि आपको इसके सेवन का सही तरीका और सही समय पता होना चाहिए.

लौंग (Clove) एक ऐसा मसाला है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सालों से कई बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है. यानी लौंग (Clove Benefits) आपकी थाली में मौजूद खाने का स्वाद और आपकी सेहत (Clove For Health) दोनों को बेहतर बनाने का काम करती है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक लौंग शुगर (Sugar), खराब पाचन समेत अन्य कई गंभीर समस्याओं को कंट्रोल में रखने में मदद करता है. हालांकि आपको इसके सेवन का सही तरीका (How To Use Clove) और सही समय पता होना चाहिए.आइए जानते हैं इसके बारे में...

लौंग का पानी (Clove Water)

बता दें कि इन बीमारियों को दूर रखने के लिए आप लौगं के पानी का सेवन कर सकते हैं. इस पानी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक गिलास हल्के गर्म पानी में पांच से छह लौंग भिगोकर रख दें और फिर सुबह होने पर इस पानी को धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए तक उबाल लें. ऐसा करने से लौंग का अर्क अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएंगे. इसके बाद इस पानी को हल्का ठंडा होने दें और घूंट-घूंट कर इसका सेवन करें.

क्या हैं इसके फायदे (Clove Water BeneFits)

- बता दें कि सुबह उठकर खाली पेट इस लौंग का पानी पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

- रोज सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से शरीर की इम्युनिटी मजबूत होती है.

- इसके अलावा रोज सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से शरीर के टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं.

- वहीं दांतों में दर्द, मसूड़े में सूजन या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होने पर लौंग का पानी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है.

- साथ ही लौंग के पानी में मौजूद ठंडक देने वाले गुण प्यास और जलन को शांत करते हैं.

- इसके अलावा गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी यह मदद करता है.

- लौंग का पानी वजन घटाने में भी सहायक होता है.

नोट - अगर आप किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

