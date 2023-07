भूख न लगने की वजह से शरीर में आ गई है कमजोरी तो फॉलो करें ये टिप्स, तेजी से बढ़ेगी भूख

Tips To Increase Appetite: भूख न लगने से लोगों का शरीर दुबला-पतला हो जाता है. ऐसे में शरीर में न्यूट्रिशन की कमी से कमजोरी का सामना भी करना पड़ता है.

डीएनए हिंदीः अक्सर लोग बढ़ते वजन और मोटापे के कारण परेशान रहते हैं. लोग ओवरइंटिग के चलते मोटापे का शिकार हो जाते है जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन कई लोगों को भूख न लगने (Loss Of Appetite) की समस्या बहुत ज्यादा परेशान करती है. भूख न लगने (Loss Of Appetite) से लोगों का शरीर दुबला-पतला हो जाता है. ऐसे में शरीर में न्यूट्रिशन की कमी से कमजोरी का सामना भी करना पड़ता है. कम खाने और कमजोरी की वजह से कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. आज हम आपको भूख न लगने (Loss Of Appetite) पर क्या करना चाहिए (Tips To Increase Appetite) इस बारे में बताने वाले हैं. आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इन टिप्स (Tips To Increase Appetite) को फॉलो करना चाहिए.

भूख न लगने का कारण

लोगों को डिप्रेशन और बीमारी की वजह से कई बार भूख नहीं लगती है. कई बार लोग खाना स्वादिष्ट न होने या पसंद का भोजन न होने पर भी कम खाते हैं. आपके भूख न लगने के पीछे शारीरिक और मानसिक दोनों ही वजह हो सकती है. हार्मोन इंबैलेस होने से भी भूख कम लगती है. ऐसे में आपको कई समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में आप उन तरीकों से भूख बढ़ा सकते हैं और शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं.

भूख न लगने पर इन तरीकों से पूरी करें न्यूट्रिशन की कमी



- भूख न लगने की पर इनडाइजेशन की वजह से पेट भरा हुआ लगने लगता है. ऐसे में आपको कई मसालों का सेवन करने से फायदा मिलता है. दालचीनी, काली मिर्च, पिपरमिंट जैसे मसालों को मिलाकर सेवन करें. इनसे पेट भूख बढ़ाने में मदद मिलती है.- भूख कम हो गई है तो अदरक का रस पीने से भी इसे बढ़ा सकते हैं. पानी में अदरक का रस डालकर उबाल लें. इस अदरक वाले पानी को पीने से भूख लगने लगती है यह वजन बढ़ाने में भी मदद करता है.

- अगर आप एक बार में ज्यादा नहीं खाते हैं तो आपको दिनभर थोड़ा-थोड़ा खाते रहना चाहिए. ऐसे में आपकी भूख बढ़ेगी और आपका पेट भी भरा रहेगा. हालांकि आपको फास्ट फूड, चिप्स, कैंजी, जंकफूड्स नहीं खाने चाहिए.

- ऐसा माना जाता है कि लोग अकेले में कम खाना खाते हैं. अगर आप परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ खाना खा सकते हैं. तो आपको साथ में बैठकर ही खाना चाहिए. ऐसे में आप ज्यादा खाएंगे. खाने में आपको ज्यादा कैलोरी वाले फूड्स शामिल करने चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

