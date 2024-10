Lungs Cancer का जोखिम है या नहीं इसका पता आप घर बैठे ही लगा सकते हैं, इसके लिए आप डायमंड फिंगर टेस्ट की मदद ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस आसान टेस्ट के बारे में...

Diamond Finger Test For Lungs Cancer.

लंग्स कैंसर (Lungs Cancer) दुनिया में सबसे आम कैंसरों में से एक है, रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2020 में, फेफड़ों का कैंसर 2,206,771 नए मामलों के साथ दुनिया भर में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर था. इतना ही नहीं, यह कैंसर से होने वाली (Lung Cancer Facts) मौतों का भी प्रमुख कारण रहा, जिससे करीब 1,796,144 मौतें दर्ज हुईं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, समय पर इसके लक्षणों की पहचान कर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसे और गंभीर होने से रोका जा सकता है.

बता दें कि लंग्स कैंसर का जोखिम है (Lung Cancer Test) या नहीं इसका पता आप घर बैठे ही लगा सकते हैं, इसके लिए आप डायमंड फिंगर टेस्ट (Diamond Finger Test) की मदद ले सकते हैं. इस आसान टेस्ट से आप मिनटों में लंग्स कैंसर का पता लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इस खास तरीके के बारे में...

Diamond Finger Test क्या है? (What Is Diamond Finger Test)

बता दें कि इस टेस्ट के लिए दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी को एक साथ लाना होता है और अगर इनके बीच कोई जगह नहीं बनती तो इसे फिंगर क्लबिंग का संकेत माना जाता है, जो फेफड़ों के कैंसर की संभावना बताती है. स्टडी के मुताबिक नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर वाले 35% से अधिक मरीजों में यह स्थिति देखने को मिली. बताते चलें कि क्लबिंग, फेफड़ों, हार्ट या पाचन तंत्र में होने वाली समस्याओं का संकेत देता है.

कैसे करें ये टेस्ट? (How To Do Diamond Finger Test)

- इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों के अंगूठे को एक साथ लाएं.

- फिर दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ें.

- ऐसी स्थिति में दोनों उंगलियों के बीच हीरे जैसी आकृति बननी चाहिए.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपको हीरे जैसी आकृति नहीं दिख रही है तो यह फिंगर क्लबिंग का संकेत हो सकता है, जो फेफड़ों, हृदय, या पाचन तंत्र में समस्या का संकेत देता है. ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जांच करानी चाहिए.

इन लक्षणों को न करें अनदेखा (Lungs Cancer Symptoms )

बता दें कि 3 सप्ताह से अधिक समय तक ठीक न होने वाली खांसी, छाती में संक्रमण, खून की खांसी, सांस फूलना और भूख न लगना जैसे लक्षण फेफड़ों के कैंसर की ओर इशारा करते हैं. वहीं चेहरे और गर्दन पर सूजन, घरघराहट और निगलने में कठिनाई की समस्या हो तो भी इसे अनदेखा न करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

