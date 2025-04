Health Benefits of Eating Walnuts: आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में आप अखरोट का सेवन किस तरह से कर सकते हैं और क्या हैं इसके फायदे...

How To Eat Walnuts In Summer- रसोई में मौजूद खाने की ऐसी कई चीजें हैं, जो सेहत को जबरदस्‍त फायदे पहुंचाती हैं. इनमें मसाले, हरी सब्‍ज‍ियां, ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें शामिल हैं. ड्राई फ्रूट्स में अखरोट (Walnut) काफी फायदेमंद माना जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना थोड़ी मात्रा में अखरोट खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं (Walnut Benefits) से बचा जा सकता है. हालांकि गर्मी के मौसम में अखरोट खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए.

ऐसे में आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में आप अखरोट का सेवन किस (How To Eat Walnuts In Summer) तरह से कर सकते हैं और अखरोट खाने के फायदे क्या हैं...

क्या हैं अखरोट खाने के फायदे?

दिमाग के लिए: अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड की अच्‍छी मात्रा पाई जाती है और ये दिमाग के विकास में मदद करता है, इससे याददाश्त को तेज बनाने में मदद मिलती है. इसलिए खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को डाइट में अखरोट जरूर शामिल करने की सलाह दी जाती है.

दिल के लिए: रोजाना अखरोट खाने से दिल की बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर हार्ट को हेल्‍दी रखने में मदद करते हैं.

एनर्जी के लिए: अखरोट काफी कैलोरी डेंस फूड है, इसलिए थोड़ी मात्रा में ही इसे खाने से आप एनर्जेट‍िक महसूस करते हैं. बता दें कि इसे सुबह खाने से आपको अपने दिन भर के काम करने के लिए काफी ऊर्जा मिल सकती है.

त्‍वचा के लिए: अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं. ऐसे में इससे त्वचा की उम्र बढ़ने के लक्षणों जैसे झुर्रियां और दाग धब्बे कम हो सकते हैं.

इम्यून सिस्टम के लिए: इसमें विटामिन ई, बी6 और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इससे छोटे-मोटे इंफेक्शन और बीमारियों से बचाव हो सकता है.

वजन के लिए: अखरोट फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराते हैं. इसे खाने से बार-बार भूख लगने की समस्या कम होती है और वजन कम करने में मदद म‍िलती है. वेट लॉस के लिए इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

कैसे करें इसका सेवन?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गर्मी में रोजाना 2 से 4 अखरोट खाना फायदेमंद हो स‍कता है. हालांकि इन्हें रात में पानी में भि‍गोकर रखना चाहिए, फिर इसे आप सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

