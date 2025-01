Stop Food Cravings: अगर आपको बार-बार भूख लगती है तो इसे दूर करने के लिए यहां बताए नुस्खों को आजमाना चाहिए. ऐसा कर आप भूख पर काबू पा सकते हैं.

TRENDING NOW

Ways to Deal With Hunger: खाना खाना अच्छी सेहत और एनर्जी के लिए जरूरी होता है. खाने से ही हमारा शरीर चार्ज होता है और काम करता है. लेकिन कोई भी काम हद में ही करना चाहिए. यानी बहुत ज्यादा खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है. कई लोगों को बार-बार भूख लगती है वह लोग खुद अपनी इस आदत से परेशान हो जाते हैं. ऐसे में बार-बार लगने वाली भूख को शांत करना बहुत ही जरूरी होता है. चलिए आपको इसके तरीकों के बारे में बताते हैं.

कैसे कम करें बार-बार लगने वाली भूख (How to Control All Time Hunger)

सोने-जागने का समय करें फिक्स

रात को देर तक जागने के कारण भी भूख अधिक लगती है. ऐसे में बार-बार लगने वाली भूख से बचने के लिए आपको सोने और जागने का समय फिक्स करना चाहिए.

भरपूर मात्रा में पिएं पानी

शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए और भूख को कम करने के लिए दिन में कई बार पानी पिएं. अगर आप पानी पीते रहेंगे तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और भूख भी कम लगेगी.

सर्दियों में नहीं पी रहे ज्यादा पानी, शरीर को हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान

डाइट में फाइबर और प्रोटीन

डाइट में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर फूड्स को शामिल कर आप बार-बार भूख लगने वाली भूख को कम कर सकते हैं. आपको आहार में दलिया और फलों को शामिल करना चाहिए.

चबा चबाकर आराम से खाएं

जल्दीबाजी में खाना खाने से पेट को हमेशा भूख महसूस होती रहती है. इसलिए आपको चबा चबाकर आराम से खाना खाना चाहिए. इस तरह खाना खाने से शरीर जल्दी भूख नहीं लगती है.

मील स्किप बिल्कुल न करें

आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो लेकिन आपको मील स्किप नहीं करना चाहिए. मील स्किप करने से आपकी भूख बढ़ सकती है. ऐसे में आप बाद में ज्यादा खाएंगे. मील स्किप करने से बार-बार लगने वाली भूख भी बढ़ जाती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

खबर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.