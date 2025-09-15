Sore Throat Treatment: गले की खराश से महसूस होती है जकड़न? ये 3 काढ़े दूर करेंगे आपकी समस्या

Sore Throat Treatment: अगर आप भी लंबे समय से गले की खराश से परेशान हैं, तो आप कुछ घरेलू उपाय करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 3 काढ़े के बारे में बताएंगे, जिन्हें पीने के बाद आपके गले की परेशानी दूर हो सकती है. तो चलिए इसे बनाने की विधि और फायदों के बारे में जान लेते हैं.

Sore Throat Treatment: गले में अगर से खराश हो, तो यह असहज महसूत कराती है. क्योंकि लोगों से बात करने में भी दिक्कत होती है और बार-बार गले के पास जकड़न जैसा लगता है. ऐसे में, अगर आप भी गले की खराश से लंबे समय से परेशान हैं, तो अब आपको मेडिकल से गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेंगी. आप कुछ घरेलू नुस्खे से ही गले की जकड़न को ठीक कर सकती हैं. इस लेख में हम आपको दादी-नानी के बताए ऐसे 3 काढ़े के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें पीने से आपके गले की समस्या दूर हो सकती है. तो चलिए इन काढ़ों के बारे में जान लेते हैं.

शहद, हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा

इस काढ़े को बनाने के लिए एक ग्लास पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और फिर चुटकी भर काली मिर्च मिलाएं. इस मिश्रण को तेज आंच पर 2-3 मिनट तक उबालें और फिर छानकर पानी में शहद मिला दें. इसके बाद, यह काढ़ा आप सेवन कर सकते हैं. आपको बता दें कि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन से राहत दिलाते हैं. काली मिर्च का काम शरीर में कफ बनने से रोकना है.

तुलसी और अदरक का काढ़ा

गले के लिए तुलसी का काढ़ा बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. इसके अलावा, तुलसी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है. इस काढ़े को बनाने के लिए, आप एक ग्लास पानी में अदरक का टूकड़ा कूटकर डालें और इसके साथ तुलसी के 4-5 पत्ते डालकर मिश्रण को उबालें. इस काढ़े को फिर छान कर सेवन कर लें. आपको गले में जल्द आराम मिलेगा.

लौंग, तुलसी और दालचीनी का काढ़ा

लौंग से इंफेक्शन को दूर किया जा सकता है और दालचीनी में एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद हते हैं, जो गले की खराश को जल्दी ठीक करने में सहायक होते हैं. इस काढ़े को बनाने के लिए आपको एक ग्लास पानी में दालचीनी का पाउडर और 3-4 लौंग डालना है. इसी के साथ 4-5 तुलसी की पत्तियां डालकर पानी को उबालें. इसके बाद काढ़े को छानकर पी लें. यह काढ़ा आपके गले की जकड़न को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा.

