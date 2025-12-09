FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
पाकिस्तान: इमरान खान पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा? बहनों ने अदियाला जेल के बाहर डाला डेरा

पाकिस्तान: इमरान खान पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा? बहनों ने अदियाला जेल के बाहर डाला डेरा

UP: छात्र ने रची खुद के अपहरण की साजिश, पिता से मांगी ₹8 लाख की फिरौती, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

UP: छात्र ने रची खुद के अपहरण की साजिश, पिता से मांगी ₹8 लाख की फिरौती, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

Amla Benefits: इस तरह खाएं आंवला, बढ़ेगी इम्युनिटी और चेहरे पर आएगा ग्लो! मिलेंगे कई और भी फायदे

Amla Benefits: इस तरह खाएं आंवला, बढ़ेगी इम्युनिटी और चेहरे पर आएगा ग्लो! मिलेंगे कई और भी फायदे

Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

पति-पत्नी की जोड़ी ने नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज 12 करोड़ का सालाना टर्नओवर; आप भी ले सकते हैं सीख

पति-पत्नी की जोड़ी ने नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज 12 करोड़ का सालाना टर्नओवर; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

सेहत

सेहत

Amla Benefits: इस तरह खाएं आंवला, बढ़ेगी इम्युनिटी और चेहरे पर आएगा ग्लो! मिलेंगे कई और भी फायदे

How To Add Amla In Diet: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड के मौसम में आंवले का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है. इसलिए हर किसी को सर्दियों के मौसम में आंवले का सेवन करना चाहिए. आइए जानें इसके सेवन का सही तरीका क्या है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 09, 2025, 11:30 PM IST

Amla Benefits: इस तरह खाएं आंवला, बढ़ेगी इम्युनिटी और चेहरे पर आएगा ग्लो! मिलेंगे कई और भी फायदे

how to add amla in daily diet amla benefits in winter 

TRENDING NOW

How to add amla in daily diet: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड के मौसम में आंवले का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है. इसलिए हर किसी को सर्दियों के मौसम में आंवले का सेवन करना चाहिए. यह एक सुपरफूड माना जाता है इसलिए सदियों से इसका इस्तेमाल दवाइयों में भी किया जाता रहा है. आयुर्वेद में इसे इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर सेहत को बेहतर बनाने तक में रामबाण बताया गया है. लेकिन, जब भी आंवले को रोज़ाना डाइट में शामिल करने की बात आती है, तो एक सवाल उठता है क्या इसे कच्चा खाना बेहतर है, या फिर इसका जूस बना कर पीना ज्यादा फायदेमंद होता है.. आइए जानें इसके बारे में... 

क्यों आंवला माना जाता है सुपरफूड?

आंवला को सुपरफ्रूट इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन C भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें पॉलीफेनोल, फ्लेवोनॉयड और टैनिन होते हैं जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं. आंवला कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाकर और सूजन को कम करके दिल की सेहत को सपोर्ट कर सकता है. इसके अलावा, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों की वजह से स्किन मेटाबॉलिज्म और पूरी सेलुलर सुरक्षा के लिए इसके फायदे हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से ...

कच्चा आंवला या आंवले का जूस, कैसे करें सेवन

बता दें कि कच्चे आंवले में विटामिन C के साथ-साथ डाइटरी फाइबर, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनॉयड और टैनिन बहुत ज़्यादा होते हैं और जब आंवला पूरा खाया जाता है तो इसका नेचुरल फाइबर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है, इस स्थिति में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C धीरे-धीरे रिलीज होते हैं. ऐसे में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह धीरे-धीरे रिलीज होने वाला असर मेटाबोलिक फायदे बढ़ाता है, खासतौर से ब्लड शुगर कंट्रोल और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए.  

दूसरी ओर आंवले का जूस पीने से ज़्यादातर फाइबर निकल जाता है, इसकी वजह से शरीर में न्यूट्रिएंट्स के काम करने का तरीका बदल सकता है. जूस से विटामिन C और पॉलीफेनॉल तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब होते हैं. पर प्रोसेसिंग और स्टोरेज से न्यूट्रिएंट्स खराब हो सकते हैं. कई स्टडी में यह दावा किया गया है कि ताज़े फलों की तुलना में जूस में समय के साथ विटामिन C की मात्रा कम हो जाती हैं. 

हेल्दी तरीका क्या है?

बताते चलें कि कच्चा आंवला और आंवले का जूस दोनों ही सेहत के लिए अच्छे फायदे देते हैं, पर लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए कच्चा आंवला ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन माना जाता है. क्योंकि आंवले को पूरा खाने से उसका न्यूट्रिएंट बना रहता है, जो डाइजेशन, गट हेल्थ में मददगार साबित होता है. इसके अलावा  कच्चे आंवले की फाइबर से भरपूर बनावट विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स को धीरे-धीरे रिलीज़ होने देती है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

