भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी | जापान के आओमोरी में 7.5 तीव्रता का भूकंप, भूकंप के बाद आओमोरी प्रांत में बिजली गुल

भारत को लेकर ट्रंप फिर ले सकते हैं बड़ा फैसला, भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने के दिए संकेत

इस हरे फल को कच्चा खाना कर दें शुरू, डायबिटीज में बढ़ा ब्लड शुगर नेचुरली होने लगेगा डाउन

आपके दांतों में कैविटी की असली वजह हैं ये फूड्स, आज ही से इन्हें डाइट से कर दें बाहर

इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी

8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

सेहत

सेहत

Bad Cholesterol: ये 6 लाल फूड्स एलडीएल और प्लाक निर्माण को रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होता जाता है कम

जब बात फिटनेस की आती है, तो आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यहाँ लाल रंग के कुछ खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है जो प्राकृतिक रूप से खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 09, 2025, 08:16 AM IST

Bad Cholesterol: ये 6 लाल फूड्स एलडीएल और प्लाक निर्माण को रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होता जाता है कम

6 Red Foods Can Help Reduce LDL

कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखना हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और अपने आहार में कुछ सुपरफूड्स को शामिल करना एक लाभकारी रणनीति हो सकती है. नवीनतम आहार रुझान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आहार में रंगीन खाद्य पदार्थों को शामिल करने से समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. यहाँ बताया गया है कि लाल रंग का भोजन हृदय के लिए क्यों अच्छा है और एलडीएल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है.

 
कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए 6 लाल खाद्य पदार्थ

टमाटर: टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है. ये लाल रंग के खाद्य पदार्थ कैलोरी में कम और फाइबर में उच्च होते हैं. इसलिए, ये प्लाक जमाव के जोखिम को कम करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

लाल शिमला मिर्च: लाल शिमला मिर्च आपके आहार में शामिल करने के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों में से एक है. यह आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है. इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और ऐसे यौगिक होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं.

रसभरी: लगभग सभी प्रकार की बेरीज़ को स्वास्थ्यप्रद फलों में से एक माना जाता है. रसभरी स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है. ये घुलनशील फाइबर से भरपूर होती हैं जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को बांधने में मदद करती हैं और एलडीएल को कम करती हैं. रसभरी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से भी लड़ते हैं और कोशिका क्षति से बचाते हैं.

चुकंदर: चुकंदर एक सुपरफूड है जो न केवल खाने की थाली में रंग भरता है बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है. नाइट्रेट से भरपूर चुकंदर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद उच्च फाइबर कोलेस्ट्रॉल के उत्सर्जन को बढ़ावा देकर और आंतों में इसके अवशोषण को रोककर कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन में मदद करता है.

अनार: ये छोटे लाल फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. इनमें एंथोसायनिन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मददगार साबित होता है. अध्ययनों से पता चला है कि अनार का जूस पीने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है.

इन लाल सुपरफूड्स को अपने आहार में शामिल करने से उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, प्लाक के निर्माण के जोखिम को कम करने और हृदय को रोग के जोखिम से बचाने में मदद मिल सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

