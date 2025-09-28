सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

Bad Kitchen Habits: माइक्रोवेव में बार-बार खाना गर्म करना और प्लास्टिक बर्तनों का उपयोग आपकी सेहत का दुश्मन है. यह पोषक तत्व नष्ट करके हार्मोनल असंतुलन करता है. लंबी सेहत के लिए रसोई की किन गलतियों को सुधारने की जरूरत है, आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं.

Microwave Health Risks: खाना हमारे जीवन का आधार है. सही खाना हमें सिर्फ ऊर्जा नहीं देता है, बल्कि लंबी और अच्छी सेहत की नींव भी रखता है. अच्छी सेहत के लिए हम सभी का ध्यान सिर्फ इस पर टिका होता है कि हम खाने में क्या खा रहे हैं, जबकि जरूरी यह भी है कि खाना किस तरह से पकाया जा रहा है. रसोई के छोटे-छोटे चुनाव जैसे बर्तन, तेल पकाने की विधि और गर्म करने का तरीका भी हमारे शरीर पर उतना ही प्रभाव डालता है. आइए, इस बारे में आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के प्रमुख स्तन सर्जरी एवं वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. दीपक झा से इस बारे में जानते हैं.

माइक्रोवेव का सेहत पर असर

आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में माइक्रोवेव का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है. खाना कितना भी ठंडा क्यों ना हो माइक्रोवेव में रखते ही खाना मिनटों में गर्म हो जाता है और समय की तो बचत होती ही है, लेकिन क्या यह सच में सेहत के लिए सुरक्षित है? दरअसल, माइक्रोवेव में बार-बार खाना गरम करने से भोजन के पोषक तत्व खासकर के विटामिन सी और विटामिन बी काफी हद तक खत्म हो जाते हैं.

वहीं ज्यादातर लोग प्लास्टिक के बर्तनों में ही खाना गर्म करते हैं, तो इससे एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल भोजन में घुल सकते हैं. लंबे समय में यह हार्मोनल असंतुलन, थायराइड की समस्या, प्रजनन संबंधी दिक्कतें और क्रॉनिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं. माइक्रोवेव में खाना गरम करने के लिए प्लास्टिक बर्तनों की बजाय कांच या लेड-फ्री सिरेमिक कंटेनर का उपयोग करें. यह ज्यादा सुरक्षित होते हैं और भोजन में हानिकारक रसायन मिलाने का खतरा नहीं होता.

क्या कढ़ाई में खाना पकाना या गर्म करना सही है?

पारंपरिक तरीकों से पकाया गया भोजन स्वाद में अच्छा होता है. उसमें पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं. लोहे या स्टील की कढ़ाई में धीमी आंच पर बनी दाल सब्जी या कोई भी भोजन शरीर को पोषक तत्व देते हैं. कोई भी मसले जब धीमी आंच पर पकते हैं, तो उनकी औषधिय गुण भी भोजन में उतर जाती है. ध्यान सिर्फ यह रखना है की जरूरत से ज्यादा तेल और मसाले का इस्तेमाल नुकसान दे हो सकता है.

सही बर्तनों का चुनाव भी बहुत जरूरी

आजकल अधिकतर घरों में नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल करते वक्त सावधानी जरूरी है क्योंकि जब इन्हें बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो इसमें से PFOA नाम का रसायन निकल सकता है. यह रसायन भी शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगड़ने के साथ-साथ कैंसर जैसी गंभीर की बीमारियों से जुड़े हो सकते हैं.

रसोई में खाना गर्म करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

फ्रिज से निकालकर भोजन को कई बार गरम करना बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ाता है और पोषक तत्व भी घटाता है. कोशिश करें कि खाना ताज़ा ही पकाएं.

रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों, मूंगफली, नारियल या ऑलिव ऑयल का प्रयोग बेहतर है. यह दिल और पाचन तंत्र दोनों के लिए सुरक्षित है.

खाना पकाने के तरीकों में स्टीमिंग (भाप में पकाना) को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह अन्य तरीकों की तुलना में भोजन के पोषक तत्वों को अधिक समय तक सुरक्षित रखता है.

माइक्रोवेव सुविधा देता है, लेकिन सेहत बनाए रखने के लिए पारंपरिक कुकिंग के फायदों को अपनाना जरूरी है. बेहतर होगा कि आप ताजा पकाएं और ताजा खाएं.



