Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

Kanya Puja Vidhi: अष्टमी-नवमी को इस तरीके से करें कन्या पूजा, देवी के आशीर्वाद से फले-फूलेगा घर-परिवार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी कब जारी करेगा एनडीए का रिजल्ट? जानें डिटेल्स

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

Homeसेहत

सेहत

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

Bad Kitchen Habits: माइक्रोवेव में बार-बार खाना गर्म करना और प्लास्टिक बर्तनों का उपयोग आपकी सेहत का दुश्मन है. यह पोषक तत्व नष्ट करके हार्मोनल असंतुलन करता है. लंबी सेहत के लिए रसोई की किन गलतियों को सुधारने की जरूरत है, आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 28, 2025, 10:18 AM IST

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Microwave Health Risks: खाना हमारे जीवन का आधार है. सही खाना हमें सिर्फ ऊर्जा नहीं देता है, बल्कि लंबी और अच्छी सेहत की नींव भी रखता है. अच्छी सेहत के लिए हम सभी का ध्यान सिर्फ इस पर टिका होता है कि हम खाने में क्या खा रहे हैं, जबकि जरूरी यह भी है कि खाना किस तरह से पकाया जा रहा है. रसोई के छोटे-छोटे चुनाव जैसे बर्तन, तेल पकाने की विधि और गर्म करने का तरीका भी हमारे शरीर पर उतना ही प्रभाव डालता है. आइए, इस बारे में आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के  प्रमुख स्तन सर्जरी एवं वरिष्ठ सलाहकार, डॉ. दीपक झा से इस बारे में जानते हैं.

माइक्रोवेव का सेहत पर असर 

आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में माइक्रोवेव का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है. खाना कितना भी ठंडा क्यों ना हो माइक्रोवेव में रखते ही खाना मिनटों में गर्म हो जाता है और समय की तो बचत होती ही है, लेकिन क्या यह सच में सेहत के लिए सुरक्षित है? दरअसल, माइक्रोवेव में बार-बार खाना गरम करने से भोजन के पोषक तत्व खासकर के विटामिन सी और विटामिन बी काफी हद तक खत्म हो जाते हैं. 
वहीं ज्यादातर लोग प्लास्टिक के बर्तनों में ही खाना गर्म करते हैं, तो इससे एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल भोजन में घुल सकते हैं. लंबे समय में यह हार्मोनल असंतुलन, थायराइड की समस्या, प्रजनन संबंधी दिक्कतें और क्रॉनिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं. माइक्रोवेव में खाना गरम करने के लिए प्लास्टिक बर्तनों की बजाय कांच या लेड-फ्री सिरेमिक कंटेनर का उपयोग करें. यह ज्यादा सुरक्षित होते हैं और भोजन में हानिकारक रसायन मिलाने का खतरा नहीं होता.

क्या कढ़ाई में खाना पकाना या गर्म करना सही है? 

पारंपरिक तरीकों से पकाया गया भोजन स्वाद में अच्छा होता है. उसमें पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं. लोहे या स्टील की कढ़ाई में धीमी आंच पर बनी दाल सब्जी या कोई भी भोजन शरीर को पोषक तत्व देते हैं. कोई भी मसले जब धीमी आंच पर पकते हैं, तो उनकी औषधिय गुण भी भोजन में उतर जाती है. ध्यान सिर्फ यह रखना है की जरूरत से ज्यादा तेल और मसाले का इस्तेमाल नुकसान दे हो सकता है.

सही बर्तनों का चुनाव भी बहुत जरूरी

आजकल अधिकतर घरों में नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल करते वक्त सावधानी जरूरी है क्योंकि जब इन्हें बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो इसमें से PFOA नाम का रसायन निकल सकता है. यह रसायन भी शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगड़ने के साथ-साथ कैंसर जैसी गंभीर की बीमारियों से जुड़े हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल

रसोई में खाना गर्म करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

  • फ्रिज से निकालकर भोजन को कई बार गरम करना बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ाता है और पोषक तत्व भी घटाता है. कोशिश करें कि खाना ताज़ा ही पकाएं.
  • रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों, मूंगफली, नारियल या ऑलिव ऑयल का प्रयोग बेहतर है. यह दिल और पाचन तंत्र दोनों के लिए सुरक्षित है.
  • खाना पकाने के तरीकों में स्टीमिंग (भाप में पकाना) को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह अन्य तरीकों की तुलना में भोजन के पोषक तत्वों को अधिक समय तक सुरक्षित रखता है.
  • माइक्रोवेव सुविधा देता है, लेकिन सेहत बनाए रखने के लिए पारंपरिक कुकिंग के फायदों को अपनाना जरूरी है. बेहतर होगा कि आप ताजा पकाएं और ताजा खाएं.
     

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Fraud News: एंट्री कराने के नाम पर जमा की पासबुक, लोगों के खाते से 50 लाख लेकर रफूचक्कर हुआ पोस्टमास्टर
Fraud News: एंट्री कराने के नाम पर जमा की पासबुक, लोगों के खाते से 50 लाख लेकर रफूचक्कर हुआ पोस्टमास्टर
Correct way to Check blood sugar: डायबिटीज में कितनी बार ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? जान लें कौन सी उंगली से लेना चाहिए खून
डायबिटीज में कितनी बार ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? जान लें सही तरीका
Palmistry Ketu Parvat Signs: हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान 
हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे
थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर
कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE