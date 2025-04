Regular Exercise For Brain Health: नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग को कई ऐसे फायदे मिलते हैं, यह दिमाग को शार्प और एक्टिव बनाने में मदद करता है...

How Exercise Can Improve Brain Health And Cognitive Function: हेल्दी और फिट रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जीवनशैली और खानपान को दुरुस्त रखें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज न केवल आपके शरीर को फिट रखता है बल्कि दिमाग को भी शार्प और सुपर एक्टिव रखता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक्सरसाइज दिमाग (Exercise For Brain Health) के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है, जितना की शरीर के लिए.

नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग (Cognitive Function) को कई ऐसे फायदे मिलते हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो. आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो आइए जानते हैं एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए कैसे फायदेमंद होता है.

दिमाग को मिलता है ज्यादा ऑक्सीजन

एक्सरसाइज के दौरान दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिल की धड़कन बढ़ने से सांसें तेज चलने लगती हैं, जिससे फेफड़ों में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ऑक्सीजन आपके खून में घुलकर पूरे शरीर में सप्लाई होती है और इससे दिमाग में भी ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं, डैमेज टिशूज रिपेयर होते हैं और नई ब्लड वेसल्स तेजी से बनते हैं.

सोचने, याद करने की क्षमता होती है तेज

रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके मस्तिष्क के सामने का हिस्सा और बीच का हिस्सा बड़ा होने लगता है, जो कि मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है, जो सोचने की क्षमता को कंट्रोल करता है और याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है. ऐसे में रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों में याद करने की क्षमता औरों से बेहतर होती है और वो ज्यादा अच्छे से निर्णय ले सकते हैं.

इमोशन्स करे कंट्रोल

रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे- रनिंग (दौड़ना), स्विमिंग (तैरना), साइक्लिंग (साइकिल चलाना) आदि करने वालों में ब्रेन के सीखने और इमोशन्स को कंट्रोल करने वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव रहता है. इसलिए रोज थोड़ा समय पैदल चलिए, साइकिल चलाइये या गर्मी के दिनों में स्विमिंग कीजिए. इससे आप पाएंगे कि आप अपने इमोशन्स को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं.

बनते हैं नए ब्रेन सेल्स

एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रेन को स्वस्थ रहने के लिए समय-समय पर पुरानी डैमेज सेल्स की रिपेयरिंग और नए सेल्स का निर्माण बहुत जरूरी है. जब आप सो रहे होते हैं यानी नींद में इन सेल्स की रिपेयरिंग या नए सेल्स के निर्माण होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपको नींद अच्छी आती है और नए ब्रेन सेल्स का निर्माण तेजी से होता है.

तनाव और चिंता होती है दूर

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपका मस्तिष्क सही हार्मोन्स का उत्पादन संतुलित मात्रा में करे, तो आपको तनाव और चिंता की समस्या कभी नहीं होगी. इसलिए कहा जाता है कि रेगुलर एक्सरसाइज से आपका मस्तिष्क ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और इससे तनाव और चिंता से छुटकारा मिल सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

