Cardiovascular Surgeon ने बताया कितनी बार चेक कराएं BP, साइलेंट किलर से बचने का ये है आसान तरीका 

खामेनेई के किस बेटे में दिखते हैं पिता के गुण, ईरान में अब तक पर्दे के पीछे करते आए खेल?

Marjariasana: ऑफिस में घंटों बैठकर करते हैं काम? रोजाना ऐसे करें 'मार्जरी आसन', गर्दन और पीठ दर्द से मिलेगी राहत

Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

सेहत

सेहत

Cardiovascular Surgeon ने बताया कितनी बार चेक कराएं BP, साइलेंट किलर से बचने का ये है आसान तरीका 

How Often Check Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों का एक बड़ा जोखिम कारक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोका और कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए समय-समय पर जांच कराना भी जरूरी है. आइए जानें क्या है एक्सपर्ट की राय...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 01, 2026, 09:33 PM IST

How Often Check Blood Pressure: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन गया है. यह सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, बल्कि युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है. बदलती जीवनशैली, ज्यादा तनाव और गलत दिनचर्या की वजह से लोग इस साइलेंट किलर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. WHO की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग चार में से एक व्यस्क हाइपरटेंशन के शिकार हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्लड प्रेशर वो दबाव जो खून को धमनियों से गुजरने के लिए जरूरी है. आमतौर पर वयस्कों के लिए नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg से कम होता है.

एक्सपर्ट् के मुताबिक इससे ज्यादा बीपी हार्ट की बीमारियों के खतरे को बढ़ता है. इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि लंबे समय तक इसके बारे में पता नहीं लगता और सीधे दिल की कमजोरी के रूप में सामने आता है.  

क्या है एक्सपर्ट की राय

25 साल एक्सपीरियंस के साथ बोर्ड-सर्टिफाइड कार्डियोवैस्क्युलर सर्जन डॉ जेरेमी ने हाल ही में एक पोस्ट किया है, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है. इस पोस्ट में एक्सपर्ट ने रेगुलर ब्लड प्रेशर टेस्ट की सलाह दी है. साथ ही ये भी बताया है कि कितनी बार ये टेस्ट करवाना जरूरी है. डॉ जेरेमी के मुताबिक, हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों का एक बड़ा जोखिम कारक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोका और कंट्रोल किया जा सकता है.

कितनी बार चेक करें बीपी

एक्सपर्ट के मुताबिक, सिर्फ साल में एक बार हेल्थ चेकअप में ब्लड प्रेशर नापना काफी नहीं है. दिल की सेहत समझने के लिए बीपी दिन में दो बार चेक करना बेहतर है, एक बार सुबह और एक बार शाम को. इससे बीपी का सही औसत पता चलता है और उसे कंट्रोल करना आसान होता है.

इन खास बातों का रखें ध्यान

एक् अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है और लाइफस्टाइल बदलने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर व्यक्ति में सिर्फ खान-पान और दिनचर्या बदलने से फायदा नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर की दी हुई दवाएं समय पर और नियमित लेना जरूरी है, ताकि आगे चलकर दिल की गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सके. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

