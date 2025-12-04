Mental Stress: एक नहीं, कई गंभीर बीमारियों की जड़ है 'तनाव', इन आयुर्वेदिक उपायों से मिलेगी राहत

Mental Stress Treatment: तनाव मानसिक सुकून के साथ शारीरिक सुकून भी छीन लेता है. इसकी वजह से आप इन गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं. यहां सेजानें इससे बचाव के उपाय..

Ayurvedic Remedy For Mental Stress: आज के समय में हर दुसरा व्यक्ति तनाव से जूझ रहा है. भागदौड़ भरी जिंदगी, घर-ऑफिस से जुड़ी समस्याओं के अलावा अन्य कई कारण लोग तनाव के शिकार हो रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तनाव मानसिक सुकून के साथ शारीरिक सुकून भी छीन लेता है. लगातार तनाव बना रहे तो शरीर कई गंभीर बीमारियां का घर बना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आमतौर पर लोगों के लिए शारीरिक परेशानियों का इलाज स्थिति की जांच कर हो जाता है, पर जब मानसिक समस्याओं की बात आती है तो जांच पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है.

तनाव से शरीर बन जाता है बीमारियों का घर

तनाव एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये मन और तन दोनों को प्रभावित करता है. आज के समय में जीवनशैली में किसी न किसी चीज का लेकर तनाव बना रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मस्तिष्क से लेकर पाचन शक्ति तक को प्रभावित करता है? जी हां तनाव के इफेक्ट्स खतरनाक होते हैं. तनाव लेने पर याददाश्त कमजोर होती है, आंखों का विजन कमजोर हो जाता है, पेट की पाचन शक्ति क्षीण होती है, मुंह का स्वाद चला जाता है, कमजोरी महसूस होती है, बुखार आ सकता है, बाल सफेद हो जाते हैं, मस्तिष्क शरीर को भेजने वाले जरूरी संकेत भेजना कम कर देता है. इसके अलावा भी कई अन्य दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं. कुल मिलाकर अगर लंबे समय तक तनाव लिया जाए तो शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा.

आयुर्वेद में क्या है तनाव का इलाज

आयुर्वेद में तनाव को मनरोग कहा गया है. मन का उपचार किसी दवा से नहीं किया जा सकता, बल्कि खुद को शांत करके ही किया जा सकता है. गीता में मन पर संयम पाने की बात कही गई है क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है. आयुर्वेद में प्राकृतिक रूप से तनाव कम करने के उपाय बताए गए हैं. आइए जानें इन खास उपायों के बारे में.

पहला उपाय: तनाव होने पर सिर पर या पैरों के तलवों की मालिश की जा सकती है. इससे वात दोष कम होता है, जिसका संबंध मन के विकार से जुड़ा होता है. ऐसे में मन को भीतर से शांति मिलेगी.

दूसरा उपाय: कुछ जड़ी-बूटियों का सेवन इसका दूसरा उपाय है. ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंखपुष्पी का सेवन किया जा सकता है. ब्राह्मी और शंखपुष्पी का सेवन मस्तिष्क को शांत करने में मदद करेगा. इससे याददाश्त भी मजबूत होगी, जबकि अश्वगंधा तनाव के लिए बनने वाले हार्मोन को कम करेगा.

तीसरा उपाय: तुलसी और गिलोय की चाय भी तनाव को कम करने में मदद करती है. तुलसी मन को शांत करती है और गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इन दोनों का सेवन मन और तन दोनों के लिए लाभकारी है.

चौथा उपाय: तनाव को कम करने में सात्विक आहार भी मदद करता है. ज्यादा तेल मसाले के भोजन से हटकर साधी खिचड़ी और उबली सब्जियों का सेवन मन और तन दोनों के लिए लाभकारी होता है. आहार में एक समय मौसमी फल भी शामिल करें और खूब सारा पानी पीएं.

पांचवा उपाय: इसके अलावा अगर आप तनाव से जूझ रहे हैं और इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो अपनी पसंद की जगह पर घूमने जाएं या फिर अपना पसंदीदा काम करें. इससे मन का तनाव कम होता है. इनपुट --आईएएनएस

