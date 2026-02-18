मासिक धर्म में कितने दिन की देरी सामान्य है? कब समझें पीरियड्स की ये देरी नॉर्मल नहीं है? 

सेहत
Irregular periods causes: अक्सर महिलाओं में पीरियड्स 'इर्रेगुलर होता है और इसे वो नॉर्मल मानती हैं. लेकिन कई बार ये किसी बीमारी या शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस का भी संकेत देता है. अब पीरियड में कितनी देरी को नॉर्मल मानना चाहिए और कब इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए, चलिए जानें.
महिलाओं में मासिक धर्म (Periods) कई बार समय पर न आना चिंता का कारण बन जाता है. पीरियड्स में देरी केवल प्रेग्नेंसी का ही डर नहीं बढ़ाता बल्कि शरीर में कई और समस्याओं के होने का भी संकेत देता है. अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि पीरियड्स कितने दिन देर से आए तो सामान्य माना जाए और कब यह गंभीर समस्या हो सकती है? इस लेख में हम वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तरीके से मासिक धर्म में देरी, इसके कारण और चेतावनी संकेतों को समझेंगे.
मासिक धर्म में कितने दिन की देरी सामान्य मानी जाती है?
सामान्य मासिक धर्म चक्र 21 से 35 दिनों के बीच होता है. विशेषज्ञों के अनुसार 3 से 7 दिन की देरी सामान्य हो सकती है. 7 से 10 दिन की देरी कभी-कभी हार्मोनल बदलाव या तनाव के कारण हो सकती है और अगर ये 10 दिन से ज्यादा की देरी है तो इसे अनियमित मासिक धर्म माना जाता है.
पीरियड्स में देरी की वजह एक नहीं कई हो सकती है
तनाव और मानसिक दबाव-ज्यादा तनाव हार्मोनल संतुलन बिगाड़ देता है, जिससे ओव्यूलेशन में देरी हो सकती है. इसका असर सीधे पीरियड्स पर पड़ता है.
वजन में अचानक बदलाव- तेजी से वजन बढ़ना या बहुत तेजी से वजन कम होना, दोनों ही मासिक धर्म चक्र को प्रभावित करते हैं।
हार्मोनल असंतुलन- थायराइड, पीसीओएस (PCOS) और अन्य हार्मोनल समस्याएं पीरियड्स को अनियमित कर सकती हैं.
अत्यधिक व्यायाम या शारीरिक थकान- बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से शरीर में हार्मोन कम हो सकते हैं, जिससे पीरियड्स रुक सकते हैं.
दवाइयों का असर- कुछ गर्भनिरोधक गोलियां, हार्मोनल दवाएं और स्टेरॉयड पीरियड्स को प्रभावित कर सकते हैं.
गर्भावस्था- अगर आप यौन सक्रिय हैं तो पीरियड्स मिस होना गर्भावस्था का संकेत भी हो सकता है.
उम्र और जीवनशैली- किशोरावस्था, पेरी-मेनोपॉज, अनियमित नींद के साथ ही खराब खान-पानभी मासिक धर्म को प्रभावित कर सकते हैं.
अनियमित मासिक धर्म चक्र के कारण क्या हो सकते हैं?
पीसीओएस (PCOS)- यह महिलाओं में अनियमित पीरियड्स का सबसे आम कारण है.
थायराइड समस्या- हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म दोनों मासिक धर्म को प्रभावित करते हैं.
अत्यधिक तनाव और अवसाद- मेंटल हेल्थ हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करती है.
गर्भाशय या अंडाशय संबंधी समस्याएं- फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस या सिस्ट भी कारण हो सकते हैं.
खराब लाइफस्टाइल- जंक फूड, नींद की कमी और स्मोकिंग मासिक धर्म चक्र को अनियमित बना सकते हैं.
कब समझें कि पीरियड्स डिले सामान्य नहीं है?
तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अगर पीरियड्स 10-15 दिन से ज्यादा देर से आएं या लगातार 3 महीने तक पीरियड्स मिस हो जाए. बहुत ज्यादा दर्द या अत्यधिक रक्तस्राव हो या अचानक मासिक धर्म बंद हो जाए. इसके साथ ही अगर वजन बहुत तेजी से बढ़ या घट रहा हो या प्रेग्नेंसी का संदेह हो तब पीरियड्स डिले होते हैं.
पीरियड्स का चक्र क्यों बदलता है?
शोध बताते हैं कि महिला शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत संवेदनशील होता है. थोड़े से बदलाव (तनाव, नींद, खान-पान) से भी मासिक धर्म चक्र प्रभावित हो सकता है. इसलिए हर महिला का साइकिल अलग और बदलता हुआ हो सकता है.
ये बात समझ लें कि मासिक धर्म में 3 से 7 दिन की देरी सामान्य मानी जाती है, लेकिन इससे ज्यादा देरी शरीर में किसी हार्मोनल या स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है. इसलिए पीरियड्स को नजरअंदाज न करें और किसी भी असामान्य बदलाव पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें.