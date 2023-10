Kajal for Newborn Baby: बाजार में मिलने वाले काजल कर सकते हैं बच्चों की आंखे खराब, घर बैठे ऐसे तैयार करें Herbal Kajal

Kajal for Newborn Baby: घर पर ऐसे बनाएं Herbal Kajal जो रखेगा बच्चों की आंखों को ठंडा और चमकदार.

डीएनए हिंदी: काजल ना सिर्फ आपके चेहरे की खूबसूरती (ghar par kajal kaise banta hai) को बढ़ाताा है बल्कि चिलचिलाती गर्मियों में आपकी आंखों को ठंडा भी रखता है. महिलाएं ज्यादातर अपने श्रृंगार में और छोटे बच्चों की आंखों में काजल का प्रयोग करती हैं. इस बात से कोई भी अंजान नहीं है कि बाजार में मिलने वाला काजल केमिलकलयुक्त होता है जो आपकी आंखों (homemade kajal for babies) को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में नवजात शिशुओं को बाजार का काजल लगाने से काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है. बाजार के काजल को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए प्रिजरवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है. जिससे आपको और बच्चों की आंखों में इसे लगाने से तेज खुजली, खारिश और जलन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं. अब आपको परेशान होने कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे नए जन्मे बच्चों के लिए हर्बल और केमिकल फ्री काजल तैयार कर सकते हैं. आप चाहे तो घर पर तैयार किए गए काजल का खुद भी प्रयोग कर सकते हैं.



ऐसे बनाएं हर्बल काजल

हर्बल काजल तैयार (kajal kaise banaye) करने के लिए आप सबसे पहले एक बड़ा दीया यानी दीपक लेकर उसके लिए रुई की 1 मोटी बाती तैयार कर लें. इसके बाद दीपक में घी या सरसों का तेल भरकर इसमें कपूर के एक से दो (1-2) टुकड़े का डालें. अब बाती को भिगोकर दीपक को जलाएं. अब दीये के दोनों ओर दो ईंट रखें और उसके ऊपर 1 छोटी सी कटोरी रखकर रातभर जलता हुआ छोड़ दें.

यदि आप दिन में काजल तैयार करना चाहते हैं ऊपर बताइ गई प्रोसेस (kajal banane ka tarika in hindi) में बस थोड़ा सा बदलाव करना है. आप दिन में काजल तैयार कर रहें है तो आपको रातभर दीये को जलाने की बजाए दिन में करीब 6 से 7 घंटे तक के लिए जलाकर रखें. इससे कटोरी (how to make organic kajal at home) के ऊपरी हिस्से में काजल बनकर तैयार हो जाएगा. अब इस काजल में थोड़ा सा घी मिलाकर किसी साफ डिब्बी में भरकर रख लें. इस तरह से आपका हर्बल काजल बनकर तैयार हो जाएगा.

बच्चों को काजल लगाने का सही तरीका

1. घर पर तैयार किए गए हर्बल काजल को कभी भी शिशुओं को सीधा नहीं लगाना चाहिए.

2. बच्चों को काजल लगाने से पहले आप उसे आग पकाइए क्योंकि आंखों में सीधा काजल लगाने से बच्चों की आंखें चिपक सकती हैं.

3. काजल को पकाने के लिए काजल दानी को आग के पास ले जाएं और 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कीजिए.



हर्बल काजल को लगाने से मिलते हैं ये फायदे



1. काजल लगाने से आंखों की गंदगी साफ होती हैं.

2. काजल आपके बच्चे की आंखो को सूर्य की हानिकारक किरणों (UV Rays) से बचाता है.

3. ऐसा माना जाता है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं पर वैज्ञानिक तौर पर अभी तक इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

4. हर्बल काजल लगाने से बच्चों की आंखों को आराम मिलता है. यदि आपके बच्चे को आंखों में कोई समस्या या काजल से एलर्जी है तो डॉक्टर की सलाह के बिना काजल ना लगाएं.



