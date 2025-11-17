कैंसर होने के बाद इंसान कितने दिन तक जी सकता है? जानिए डॉक्टर ने क्या बताया

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही इंसान अंदर से टूट जाता है. लंबे समय तक इलाज और दवाओं के दुष्प्रभाव इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देते हैं. उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लगती है. लेकिन कैंसर होने के बाद एक इंसान कितने समय तक जीवित रह सकता है? चलिए जानें.

हालांकि, ऐसे लोगों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने इलाज, दृढ़ इच्छाशक्ति और स्वस्थ जीवनशैली के ज़रिए कैंसर को मात दी है और आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं. इस फेहरिस्त में क्रिकेटर युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे, महिला चौधरी और अभिनेत्री मनीषा कोइराला शामिल हैं. लेकिन सभी अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं. यानी कैंसर को सही समय पर पकड़ लिया जाए और सही इलाज हो तो सामान्य लाइफ जी जा सकती है.



लेकिन अकसर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कैंसर का पता चलने के बाद कोई व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो इसका जवाब है- यह कैंसर की अवस्था, उम्र, कैंसर के प्रकार और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है. डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर के बाद कोई मरीज कितने समय तक जीवित रह सकता है.



डॉक्टर के अनुसार बताया कि कैंसर होने के बाद एक व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है. डॉक्टर के अनुसार यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कैंसर का प्रकार, उसकी अवस्था, रोगी की आयु, उपचार की गुणवत्ता और व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य.



कैंसर से बचने की दर आमतौर पर पांच साल की जीवित रहने की दर से व्यक्त की जाती है, यानी पांच साल तक जीने की संभावना. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल पांच साल या उससे भी ज़्यादा जीएगा. कई मरीज़ लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं.



सभी प्रकार और चरणों के कैंसर से पीड़ित लोग 5 साल या उससे ज़्यादा जीते हैं. कुछ कैंसर, जैसे वृषण कैंसर, थायरॉइड कैंसर और त्वचा मेलेनोमा, में पाँच साल तक जीवित रहने की दर 90% से ज़्यादा होती है.



अग्नाशय के कैंसर, मस्तिष्क के कैंसर और यकृत के कैंसर के लिए पांच साल की जीवित रहने की दर लगभग 10-15% है. शीघ्र निदान और उचित उपचार से जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है. प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए डॉक्टर रोगी के कैंसर के चरण, आयु, आहार, अन्य बीमारियों और उपचार के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर अधिक सटीक जानकारी दे सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

