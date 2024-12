Kitchen Hygiene Tips: रात के जूठे बर्तन को छोड़ देने की आदत आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, इसे तुरंत बदल लेने में ही भलाई है. आइए जानते हैं इससे किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है...

How long after eating should We Wash Dirty Dishes- आमतौर पर घर के बड़े-बुजुर्ग हमेशा यह सलाह देते हैं कि रात में जूठे बर्तन धोकर ही सोना चाहिए, मान्यता है कि रात में गंदे बर्तन छोड़ कर सोने से घर की लक्ष्मी चली जाती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं रात के जूठे बर्तन को छोड़ देने (Kitchen Hygiene Tips) की आदत आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, इसे तुरंत बदल लेने में ही भलाई (Bad Habits) है. ऐसे में आइए जानते हैं रात के जूठे बर्तन आपकी और आपके पूरे परिवार की सेहत के लिए किस तरह से खतरनाक साबित हो सकते हैं.

रात में क्यों नहीं छोड़कर सोना चाहिए जूठे बर्तन?

बता दें कि लंबे समय तक बर्तनों को ना धोने की वजह से उनमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है और ये गंदगी ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया के पनपने के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाती हैं, चिंता की बात यह है कि ये हानिकारक बैक्टीरिया गंदे बर्तनों से किचन के बाकी हिस्सों में फैल सकते हैं और उन्हें दूषित कर सकते हैं.

बढ़ाता है इन बीमारियों का खतरा

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसका सीधा असर इम्यूनिटी पर पड़ता है, जिससे इम्यूनिटी वीक होती है. ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है. ऐसी स्थिति में कई बार उल्टी, डायरिया और पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं. इतना ही नहीं गंभीर मामलों में टायफॉइड, जॉन्डिस और किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों का भी खतरा बढ़ता है.

यह भी पढ़ें: शराब से सड़ा लिवर भी होगा रिकवर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के इस नुस्खों से मिलेगी नई जिंदगी

कितनी देर में धो लेने चाहिए बर्तन

इसके लिए खाना खाने के फौरन बाद ही बर्तनों को अच्छे से धो कर रख देना ही सही है. लेकिन हमेशा ऐसा करना जरा मुश्किल है. ऐसे में आप बर्तनों को 2 से 3 घंटे के बाद वॉश कर सकती हैं. ध्यान रखें कि बर्तन पर किसी तरह की जूठन ना लगी हुई हो. पानी से धोने के बाद बर्तनों को सिंक में स्टोर करें.

यह भी पढ़ें: ‘मैंने नरक देखा है’, Honey Singh ने बताया कैसे Bipolar Disorder ने तबाह कर दी थी उनकी जिंदगी, जानें इस बीमारी की ABCD

इसके अलावा किचन में कुछ ऐसे बर्तन भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल काफी दिनों बाद होता है. ऐसे बर्तनों को यूज करने से पहले धोना बेहद जरूरी है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

खबर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.