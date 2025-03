World TB Day 2025: आज विश्व टीबी दिवस 2025 मनाया जा रहा है, ऐसे में विश्व टीबी दिवस के मौके पर आइए जान लेते हैं TB की बीमारी कैसे फैलती है और इसके लक्षण व बचाव के उपाय क्या हैं...

TRENDING NOW

World Tuberculosis Day 2025- हर साल आज के दिन यानी 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे (World TB Day 2025) मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य टीबी (Tuberculosis) के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और टीबी के नियंत्रण की दिशा की जा रही उपलब्धियों को याद करना है. इस बार विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम है 'हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं: प्रतिबद्ध, निवेश, उद्धार,' (Yes! We Can End TB: Commit, Invest, Deliver). ऐसे में विश्व टीबी दिवस के मौके पर आइए जानते हैं TB की बीमारी कैसे फैलती है और इसके लक्षण व बचाव के उपाय क्या हैं...

क्या है TB की बीमारी?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करती है. हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता. शरीर के अन्य हिस्सों, जैसे आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में भी यह बीमारी फैल सकती है. बता दें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जो 3 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये बैक्टीरिया कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना शिकार बना लेती है. ऐसे में आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि ये बीमारी कैसे फैलती है...

कैसे फैलती है टीबी की बीमारी?

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.