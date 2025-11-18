FacebookTwitterYoutubeInstagram
Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत

Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत

'जब भारत जीत रहा था तब नहीं उठाया सवाल...' ईडन गार्डन पिच कंट्रोवर्सी में कूदे भुवनेश्वर कुमार, दिया ये बड़ा बयान

करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

सेहत

Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत

Kidney Test: किडनी शरीर के गंदगी, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किडनी में कोई भी समस्या आने पर लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. ऐसे में इन लक्षणों के दिखते ही ये जांच करा लेने चाहिए.

Abhay Sharma

Updated : Nov 18, 2025, 10:45 PM IST

Kidney Function Test: किडनी शरीर के गंदगी, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किडनी में कोई भी समस्या आने पर लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. इसलिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ खानपान पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है. अगर आपकी किडनी स्वस्थ नहीं है तो इस स्थिति में शरीर में कई लक्षण नजर आने लगते हैं. इन लक्षणों के दिखते ही तुरंत ये जांच करा लेने चाहिए... 

किडनी में खराब होने पर दिखते हैं ये लक्षण

- बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी होना  
- रात में बार-बार पेशाब आना या टॉयलेट कम आना
- टॉयलेट का रंग बदला हुआ और पेशाब से गंध आना 
- आंखों के आसपास, टखनों, पैरों, हाथों में सूजना आना
- त्वचा पर खुजली होना और रूखापन आना 
- नींद न आने और बार बार आंख खुलने की समस्या 
- सांस लेने में तकलीफ और मसल्स में ऐंठन होना
- पेट खराब होना, उल्टी आना, मितली आना 

ये लक्षण दिखें तो तुरंत टेस्ट कराएं जांच

इसमें पहला टेस्ट है क्रिएटिनिन टेस्ट, जो यह बताता है कि किडनी का फंक्शन सही है या नहीं. दूसरा है यूरिन रूटीन टेस्ट, जिससे पता चलता है कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा या कोई इंफेक्शन की समस्या तो नहीं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन दोनों साधारण टेस्ट से किडनी की हेल्थ के बारे में शुरुआती जानकारी मिल जाती है. 

किडनी के लिए टेस्ट

इन टेस्ट में कोई गड़बड़ी लगती है तो डॉक्टर आगे के कुछ और टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, इसमें एक्सटेंडेड किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट आदि की जांच होती है शामिल है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर 24 घंटे का यूरिन प्रोटीन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड भी कराने की सलाह दी जाती है. 

ऐसे में समय-समय पर किडनी की जांच करवाकर हम किडनी से जुड़ी बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं और सही समय पर सही इलाज करा सकते हैं.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

