Bad Cholesterol Control Diet: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल दिल के रोगों, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बनता है. आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान है तो इन चीजों की मदद से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं.

Bad Cholesterol Remedies: एलडीएल कोलेस्‍ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल दिल का दुश्मन है. नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. बैड कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का बड़ा कारण बनता है. शारीरिक गतिविधि कम होने, धूम्रपान, अत्यधिक तनाव लेने, बहुत ज्यादा शराब पीने और अधिक तेल और घी खाने पर बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती है. यह नसों में मोम की तरह जमा हो जाता है जो ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है. आपको इसे कम करने के लिए इन चार चीजों का सेवन करना चाहिए.

बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के उपाय (Remedies To Control Cholesterol)

लहसुन

सुबह खाली पेट लहसुन की 2-3 कलियों को चबाकर खाएं. आप लहसुन की कलियों को चबाकर खाएं और पानी के साथ निगल लें. लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं.

हल्दी

हल्दी में करक्यूमिन गुण होते हैं यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और सूजन को कम करने में लाभकारी होता है. आप हल्दी को दूध में मिलाकर पी सकते हैं. इसके हल्दी वाला दूध पीने से आपको फायदा मिलेगा.

मेथी

मेथी के दानों की मदद से आप दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं. मेथी के दाने फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर होते हैं. आप मेथी के दानों को अपनी डाइट में शामिल करें. आप इन्हें रातभर के लिए भिगोकर सुबह इसका सेवन कर सकते हैं.

नींबू

नींबू में विटामिन सी होता है यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है. आप नींबू का सेवन कर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर हार्ट हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं. आप सुबह गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर पी सकते हैं. इन चीजों के सेवन से आपको लाभ मिलेगा.

