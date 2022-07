Pregnancy Stretch Marks: मां बनने के बाद भी नहीं गए ये निशान, अपनाएं ये घरेलू नुस्खे और पाएं Clear Skin

pregnancy स्ट्रेच मार्क्स

डीएनए हिंदी: प्रेग्नेंसी के (Pregnancy Stretch Marks) दौरान या फिर मां बनने के बाद शरीर में स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं. जरूरी नहीं है कि ये मार्क्स सिर्फ प्रेग्नेंसी तक सीमित रहते हैं बल्कि उसके बाद भी दिखते हैं, ये निशान केवल पेट या उसके आस-पास नहीं बल्कि कई जगहों पर दिखते हैं जैसे ब्रेस्ट और थाई. वैसे तो मां बनने की खुशी इन छोटी छोटी चीजों को भूला देती है लेकिन ये निशान रह जाते हैं. 13- 21 हफ्तों के बीच ये निशान बनते हैं.

महिलाएं ये निशान मिटाने के लिए कई तरह की दवाएं, क्रीम और ऑयल का इस्तेमाल करती हैं लेकिन निशान जाते नहीं हैं लेकिन हम कुछ घरेलू उपाय (Home Remedies to Remove Marks in Hindi) बताएंगे जिससे ये दाग चले जाएंगे और आपकी साफ स्किन वापस आ जाएगी

कैसे होते हैं मार्क्स (Causes of Pregnancy Stretch Mark in Hindi)

दरअसल, जब आप मां बनने वाली होती हैं तब आपके शरीर के कई हिस्सों में इचिंग होती है और आप उसे खंरोच लेते हैं तभी ये निशान बनने लगते हैं. स्किन काफी सॉफ्ट होती है इसलिए निशान जल्दी बन जाते हैं.डॉक्टरों की मानें तो स्ट्रेच मार्क एक तरह से घाव का निशान है जो हमारी स्किन के बहुत जल्दी फैलने या सिकुड़ने की वजह से होता है.



प्रेग्नेंसी के दौरान अचानक बढ़े वजन की वजह से महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। मार्केट में ढेरों क्रीम्स,ऑइल और ऑइंटमेंट बिक रहे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि इन्हें लगाने से स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते या फिर पूरी तरह से दूर हो जाते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है. भले ही प्रेग्नेंसी के दौरान ये मार्क्स हो जाते हैं लेकिन मां बनने के बाद आप इनसे छुटकारा पा सकती हैं.

ऐलोवेरा जेल का इस्तेमाल (Alovera Gel)



ऐलोवेरा जेल बहुत ही फायदेमंद है,इसके इस्तेमाल से ये निशान काफी हद तक चले जाते हैं. रोजोना निशान की जगह पर आराम से हल्के हाथों से उस जगह पर मसाज करें और लगातार करते रहें. धीरे धीरे निशान खत्म हो जाते हैं . हो सके तो नेचुरल ऐलोवेरा का यूज करें

आलू के रस का यूज (Potato Juice in Hindi)



आलू का रस निकालकर उसे निशान वाली जगह पर लेप की तरह लगाएं. आलू को बीच से काटकर छील लें और फिर उसका रस निकाल लें. उसे 15 से 20 मिनट तक लगाकर रखें और फिर रोजाना इसके इस्तेमाल से निशान बिल्कुल दूर होते जाएंगे

ऑलिव ऑयल (Olive Oil)



वैसे तो नारियल, ऑलिव और कैस्टर ऑयल तीनों की मसाज से निशान दूर होते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल बहुत ही फायदेमंद साबित होता है. आप चाहें तो 20 मिनट तक रोजाना दो बार इस तेल की मसाज कर सकती हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे.

शहद का इस्तेमाल (Honey makes skin Soft)



शहद में मौजूद ऐंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी स्ट्रेच मार्क्स को हल्का कर उन्हें हटाने में मदद करती है. एक छोटा सा कपड़ा लें और उस पर शहद लगाएं, कपड़े को स्ट्रेच मार्क्स वाले प्रभावित हिस्से पर रखें और तब तक लगा रहने दें जब तक वो सूख न जाए. गर्म पानी का इस्तेमाल कर उसे हटा लें. आप चाहें तो शहद में थोड़ा नमक और ग्लिसरीन डालकर स्क्रब भी बना सकती हैं और इसे भी स्ट्रेच मार्क्स पर लगा सकती हैं.



कोको बटर या शिया बटर (Coco Butter)

इसे स्किन पर सीधे लगाने से स्किन हाइड्रेट होती है यानी स्किन में नमी की कमी दूर होती है और स्किन फर्म बनती है. अगर आप प्रेग्नेंसी के बाद इसे स्किन पर लगाती हैं तो कोको बटर में मौजूद एन्जाइम्स स्किन टीशू को सॉफ्ट करते हैं और निशान दूर होते हैं

