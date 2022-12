Sore Throat: किचन में रखे इन 6 चीजों के सेवन से गले के दर्द व खराश से मिलेगी राहत, जानिए कैसे करना है इस्तेमाल

किचन में रखे इन 6 चीजों के सेवन से गले के दर्द व खराश से मिलेगी राहत

डीएनए हिंदी: How To Get Rid Of Sore Throat- अक्सर सर्दियों में शुष्क हवा और ठंड की वजह से गले में खराश और जलन होने लगता है. वैसे तो यह सर्दी का सामान्य लक्षण माना जाता था. जो कि ज्यादातर एक हफ्ते में खुद-ब-खुद ठीक हो जाता है. लेकिन, आजकल गले में खराश, (Sore Throat) निगलने में दर्द या खरोंच महसूस होना कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है. इसमें कई घातक इंफेक्शन जैसे COVID-19, रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस (RSV), और तेज फ्लू भी शामिल हैं. ऐसे में अगर आपको नार्मल खराश होता है, तो डॉक्टर जल्दी रिकवरी के लिए एंटीबायोटिक लिख सकते हैं. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपके गले का खराश जल्द ही ठीक हो जाएगा.

शहद

गले में इन्फेक्शन के लिए शहद सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है. शहद में ऐसे एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो खांसी और सर्दी के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है. इसके अलावा यह गले के दर्द के लिए भी एक प्रभावी उपाय माना जाता है. ताजे अदरक के पेस्ट के साथ शहद का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अदरक

अदरक में जिंजरोन और जिंजरोल जैसे यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को रोकने में मदद करते हैं. इससे गले में खराश सहित कई स्थितियों के जोखिम को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए एक कप पानी में अदरक के कुछ स्लाइस उबालकर अदरक की चाय बनाएं और दिन में 2-3 बार पिएं.

हल्दी

हल्दी में एंटीवायरस, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं. जो वायरल संक्रमण के लक्षणों को रोकने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं. इसलिए इसे गले के दर्द के लिए एक प्रभावी उपचार माना जाता है. इसके लिए गर्म दूध में थोडा सा हल्दी पाउडर डाल कर अच्छी तरह से मिला लें और इसे दिन में 2-3 बार पिएं.

दालचीनी

दालचीनी में कई ऐसे एंटीवायरस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं. जो इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसके नियमित सेवन से गले में संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है. इसके लिए थोड़े से दूध में एक चुटकी दालचीनी और अदरक का पाउडर व थोड़ा सा शहद मिलाएं. इसे दिन में दो बार पिएं.

हींग

हींग की जड़ें प्राकृतिक एंटीवायरस यौगिक पाए जाते हैं, जो कफ आदि के दवा के रूप में काम करती है. काली खांसी के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है. गले के दर्द के लिए हींग का सेवन किया जा सकता है. इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच हींग पाउडर, थोड़ी मात्रा में अदरक पाउडर और शहद मिलाएं. इस मिश्रण को दिन में दो बार पिएं.

काली मिर्च

काली मिर्च में क्वेरसेटिन होता है जो सर्दी और खांसी के लक्षणों को कंट्रोल करने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं. इसमें कुछ ऐसे एंटीवायरस, एंटी बैक्टीरियल और एक्सपेक्टोरेशन गुण पाए जाते हैं, जो श्वसन पथ में बलगम और कफ के जमाव को हटाने में मदद करता है. इसके लिए थोड़ा गर्म पानी लें और दो चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाएं फिर इसे अच्छे से मिलाकर इसका सेवन करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

