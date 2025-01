HMPV Symptoms: HMPV वायरस भारत में फैल चुका है. देश में इस वायरस के 7 मामले सामने आ चुके हैं. HMPV कई तरह से लोगों को अपनी चपेट में लेता है. चलिए जानते हैं कि, इसका खतरा किसे अधिक है.

HMPV Virus In India: चीन से फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) लोगों के बीच दहशत का कारण बन रहा है. भारत में भी अब तक इस वायरस के 7 मामले सामने आ चुके हैं. यह एक प्रकार का श्वसन वायरस है. जो तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है. आइये आपको चीन से फैले इस खतरनाक वायरस के बारे में सबकुछ (What is HMPV Virus) बताते हैं.

क्या है HMPV Virus? (What is HMPV Virus)

इस वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मोटान्यूमोवायरस है. यह वायरस लोगों की श्वास प्रक्रिया को प्रभावित करता है. यह वायरस चीन से फैल रहा है लेकिन इसकी पहचान पहली बार 2001 में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने की थी. यह HMPV वायरस खांसने-छींकने से फैलता है.

किन लोगों को है अधिक खतरा?

अभी तक HMPV वायरस की कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. ऐसे में इसका तेजी से फैलना हालात खराब कर सकता है. HMPV वायरस का खतरा

- 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों

- 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग

- कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों

- दिल या फेफड़े के मरीजों को अधिक है.

HMPV वायरस के लक्षण (HMPV Virus Symptoms)

इस वायरस के लक्षण कोविड-19 जैसे लक्षणों की तरह ही है. इसके सभी लक्षण सामान्य सर्दी जैसे होते हैं.

- खांसी और गले में खराश

- नाक बहना और बंद होना

- बुखार और थकान

- सांस लेने में कठिनाई

कैसे फैलता है HMPV वायरस?

- यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है. संक्रमित के छींकने, खांसने और उसके साथ हाथ मिलाने से यह वायरस फैलता है.

- अगर कोई संक्रमित मुंह, नाक, या आंखों को छूने के बाद आपको हाथ लगाता है तो यह आपको अपनी चपेट में ले सकता है.

- व्यक्ति के हवा में खांसने और छींकने से भी हवा के जरिए फैल सकता है.

HMPV वायरस से बचाव के तरीके

- HMPV वायरस से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए. वायरस के लक्षण दिखने वाले व्यक्ति से भी दूरी बनाए रखें.

- अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइजर और साबुन से बार-बार हाथ धोएं. इससे वायरस से बचे रह सकते हैं.

- भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और बाहर निकलते समय चेहरे को मास्क से ढक कर रखें.

- यह वायरस कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अटैक करता है. ऐसे में बचने के लिए इम्युनिटी को बूस्ट करें. इसके लिए संतुलित आहार, विटामिन सी से भरपूर फूड्स को डाइट में शामिल करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

