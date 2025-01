HMPV Virus Precautions for Kids: भारत में अभी तक 10 मामले सामने आ चुके हैं. HMPV वायरस के 2 मामले बेंगलुरु, 1 गुजरात, 2 चेन्नई, 3 कोलकाता और 2 नागपुर से सामने आए हैं.

TRENDING NOW

HMPV Virus Symptoms Precautions: चीन से फैला ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. अब तक भारत में भी इसके 10 मामले (HMPV Virus Care in India) सामने आ चुके हैं. HMPV वायरस के 2 मामले बेंगलुरु, 1 गुजरात, 2 चेन्नई, 3 कोलकाता और 2 नागपुर से सामने आए हैं. यह वायरस बच्चों को तेजी से चपेट में ले रहा है. इन मामलों में अधिकांश मामले बच्चों में संक्रमण के हैं. ऐसे में बच्चों को इससे बचाने के लिए पेरेंट्स को कुछ टिप्स को फॉलो (Tips to Keep Safe Children Form HMPV Virus) करना चाहिए.

HMPV वायरस के लक्षण (HMPV Virus Symptoms)

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस से संक्रमित होने पर खांसी और गले में खराश, नाक बहना और बंद होन, बुखार और थकान और सांस लेने में कठिनाई की समस्या होती है. अभी तक इस वायरस कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. ऐसे में इससे बचाव के जरिए ही इससे बचे रह सकते हैं.

डबल डिजिट में पहुंच गए HMPV Virus के मामले, अब तक सामने आए 10 केस, जानें लक्षण और उपाय

बच्चों को HMPV वायरस से बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स (HMPV Virus Precautions)

- यह वायरस संक्रमित के संपर्क में आने से फैलता है. इसलिए इससे बचाव के लिए जरूरी है कि, इसके लक्षण दिखने पर बच्चों को दूर रखें.

- हाथ को बार-बार अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धुलवाएं. ऐसा कर आप वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं.

- भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बच्चों को ले जाने से बचें. इसके अलावा उन्हें बाहर ले जाने पर मुंह को मास्क से ढक कर रखें.

- बच्चों को वायरस से बचाए रखने के लिए उन्हें सिखाएं कि, चेहरे, आंख, नाक और मुंह को ढक कर रखें और बार-बार मुंह, नाक और चेहरे को न छुएं. इन तरीकों से आप बच्चों को इस वायरस से सुरक्षित रख सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

खबर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.