HMPV के मामले चीन में तेजी से बढ़ रहे हैं, अब ये वायरस चीन से निकलकर भारत तक पहुंच गया है. इसका पहला मामला बेंगलुरू में दर्ज किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु के एक अस्पताल में 2 बच्चों में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है. इसकी जानकारी कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को दे दी है. ऐसे में भारत में एचएमपीवी का पहला केस मिलने के बाद अब लोगोंं की चिंता बढ़ गई है.

बता दें कि HMPV आमतौर पर बच्चों को अपना शिकार बनाता है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सभी फ्लू सैंपल में से 0.7 फीसदी HMPV के होते हैं. हालांकि इस वायरस का स्ट्रेन क्या है, इसका अभी तक पता नहीं चला है.

HMPV वायरस के दो केस की पुष्टि

बता दें कि ICMR ने आज बताया कि बेंगलुरु के एक अस्पताल में दो बच्चों में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है. जिसमें एक 3 महीने की बच्ची है और दूसरा 8 महीने का बच्चा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची को ब्रोंकोन्यूमोनिया के चलते बैपटिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में HMPV पाया गया. हालांकि बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है. वहीं दूसरा मामला 8 महीने के बच्चे का है, जो 3 जनवरी 2025 को HMPV पॉजिटिव मिला. बच्चा भी ब्रोंकोन्यूमोनिया से पीड़ित था और बैपटिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती था, वह भी अब ठीक हो रहा है.

