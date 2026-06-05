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शरीर में होते हुए भी कंट्रोल में रहता है HIV! क्या Elite Controllers के जीन में छिपा है इस खतरनाक बीमारी का इलाज?

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शरीर में होते हुए भी कंट्रोल में रहता है HIV! क्या Elite Controllers के जीन में छिपा है इस खतरनाक बीमारी का इलाज?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ताजा आंकड़े बताते हैं, दुनिया भर में 40.8 मिलियन करीब 4.08 करोड़ लोग HIV के साथ जीवन जी रहे हैं. वैज्ञानिक ऐसे कुछ खास लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनका शरीर बिना किसी दवा के ही HIV वायरस को नियंत्रित रखने में सक्षम होता है. इन्हें कहा जाता है Elite Controllers.

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Abhay Sharma

Updated : Jun 05, 2026, 10:34 PM IST

शरीर में होते हुए भी कंट्रोल में रहता है HIV! क्या Elite Controllers के जीन में छिपा है इस खतरनाक बीमारी का इलाज?

HIV (PC- Chat GPT)  

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HIV Elite Controllers: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ताजा आंकड़े बताते हैं, दुनिया भर में 40.8 मिलियन करीब 4.08 करोड़ लोग HIV के साथ जीवन जी रहे हैं. साल 2024 में HIV संक्रमण के 1.3 मिलियन यानी 13 लाख नए केस दर्ज किए गए, हर साल लगभग इतने ही मामले दर्ज हो रहे हैं. फिलहाल HIV को शरीर से पूरी तरह खत्म करने का कोई पक्का इलाज नहीं है. हालांकि, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) और कुछ दवाओं की मदद से इसे नियंत्रित किया जा सकता है. दूसरी ओर HIV और एड्स (AIDS) के इलाज और रोकथाम के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं. वैज्ञानिक ऐसे कुछ खास लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनका शरीर बिना किसी दवा के ही HIV वायरस को नियंत्रित रखने में सक्षम होता है. इन्हें कहा जाता है Elite Controllers. 

Elite Controllers का इम्यून सिस्टम वायरस को उभरने नहीं देता  

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और समय के साथ उसे कमजोर कर देता है. लेकिन, Elite Controllers का इम्यून सिस्टम इस वायरस उभरने नहीं देता है. ऐसे लोग HIV से संक्रमित होने के बावजूद बिना किसी एंटीरेट्रोवायरल दवा (ART) के वायरस को वर्षों या दशकों तक नियंत्रित रख सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Elite Controllers HIV संक्रमित लोगों में केवल लगभग 0.5% लोग ही इस श्रेणी में आते हैं. स्टडी बताती है कि ऐसे लोगों के शरीर में यह वायरस मौजूद तो रहता है, लेकिन सक्रिय होकर फैल नहीं पाता है.  

CD8+ T कोशिकाएं और Natural Killer (NK) Cells 

शोध में कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इन लोगों में CD8+ T कोशिकाएं और Natural Killer (NK) Cells असाधारण रूप से सक्रिय होती हैं. ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं HIV संक्रमित कोशिकाओं को पहचानकर उसे नियंत्रित करने में मदद करती हैं. स्टडी में पाया गया है कि इनका शरीर HIV को DNA के ऐसे हिस्सों में कैद कर देता है, जिन्हें Gene Deserts कहा जाता है. 

यह भी पढ़ें:  युगांडा से जयपुर आई महिला में इबोला जैसे लक्षण, साथ आए पैसेंजर्स भी क्वारंटाइन! क्या भारत में हो चुकी है इस वायरस की एंट्री?

अमेरिकी महिला Loreen Willenberg का मामला

BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Elite Controllers में सबसे चर्चित नाम (लॉरीन विलेनबर्ग) Loreen Willenberg का रहा, कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में रहने वाली 71 वर्षीय लैंडस्केप डिजाइनर लॉरीन विलेनबर्ग 1992 में HIV जांच पॉजिटिव हुईं, पर उन्होंने कभी HIV की दवा या थेरेपी नहीं ली. बावजूद इसके उनका शरीर दशकों तक वायरस को उभरने नहीं दिया. लॉरीन दशकों तक सामान्य जीवन जीती रहीं. इसी साल अप्रैल में उनका निधन हो गया.  

वैज्ञानिकों का क्या है कहना

यह संभावना और मजबूत हुई कि कुछ बेहद दुर्लभ मामलों में शरीर स्वयं HIV को लगभग पूरी तरह समाप्त कर सकता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि Elite Controllers के शरीर की कार्यप्रणाली को समझकर भविष्य में HIV का स्थायी इलाज (Cure) या ऐसा उपचार विकसित किया जा सकता है जो बिना दवा के भी वायरस को नियंत्रित रख सके. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों की अनोखी प्रतिरक्षा प्रणाली में ऐसे संकेत छिपे हैं, जो दुनिया भर में HIV के साथ जी रहे 4.08 करोड़ लोगों के लिए अगली पीढ़ी के उपचार विकसित करने में मदद कर सकते हैं.  ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि आने वाले सालों में यह शोध HIV के स्थायी इलाज की दिशा में महत्वपूर्ण रास्ता दिखा सकता है.  

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