Uric Acid Risk: यूरिक एसिड बढ़ते ही हाथों-पैरों में दिखते हैं ये 6 संकेत, समझ लें हड्डियों में जम चुका है क्रिस्टल

यूरिक एसिड के उच्च स्तर के कारण अक्सर जोड़ों में गठिया जैसा दर्द होता है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल बनने लगते हैं. यहाँ कुछ चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 08, 2025, 02:06 PM IST

यूरिक एसिड बढ़ने के संकेत

क्या रात में अच्छी नींद के बाद आप जोड़ों में सूजन, लालिमा या सीमित गतिशीलता का अनुभव करते हैं? जब ऐसा लगातार होता है, तो यह आपके शरीर द्वारा संकेत है कि कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है. ऐसी अजीबोगरीब घटनाएँ वास्तव में उच्च यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसीमिया के संकेत और लक्षण हो सकते हैं.

जब शरीर प्यूरीन नामक पदार्थ को तोड़ता है, तो यूरिक एसिड नामक अपशिष्ट पदार्थ बनता है. आमतौर पर, यूरिक एसिड रक्त में घुल जाता है और गुर्दे के माध्यम से बाहर निकल जाता है. जब गुर्दे इसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाते या जब यूरिक एसिड अपशिष्ट का अत्यधिक निर्माण होता है, तो इससे क्रिस्टल बन सकते हैं. इससे गाउट का प्रकोप हो सकता है. गाउट एक प्रकार का गठिया है जो जोड़ों में सूजन का कारण बनता है.

हाई यूरिक एसिड के 6 लक्षण

पैर के अंगूठे में अचानक दर्द : पैर के अंगूठे में अचानक दर्द हो सकता है. यह गाउट का प्रकोप हो सकता है जो यूरिक एसिड के उच्च स्तर के कारण हो सकता है.

जोड़ों में तेज़ दर्द: यूरिक एसिड के उच्च स्तर के सबसे विशिष्ट लक्षणों में से एक है अचानक और तेज़ जोड़ों का दर्द, खासकर पैर के अंगूठे में. यह दर्द अचानक, अक्सर रात में, हो सकता है और इसे तेज़ या धड़कन वाला बताया जा सकता है. यह बेचैनी आमतौर पर पहले 12 से 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा गंभीर होती है और कई दिनों तक रह सकती है.

टोफी: जब खून में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यह शरीर में घुलकर रहने की बजाय ठोस क्रिस्टल (urate crystals) के रूप में जमने लगता है. ये कठोर सफेद–पीले दाने जैसे गांठों का रूप ले लेते हैं जिन्हें टोफी कहा जाता है. इससे जोड़ों पर असर पड़ता है और आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है.

जोड़ों में सूजन: यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमाव के कारण प्रभावित जोड़ों में सूजन और जलन हो सकती है. इस सूजन के कारण जोड़ लाल और सूजे हुए दिखाई दे सकते हैं. कुछ मामलों में, जोड़ों के ऊपर की त्वचा छूने पर गर्म महसूस हो सकती है, जो सूजन और जलन का संकेत है.

लालिमा: उच्च यूरिक एसिड स्तर से पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावित जोड़ों के आसपास की त्वचा में परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं. इसमें लालिमा, चमकदार त्वचा या त्वचा का छिलना शामिल हो सकता है. ऐसे परिवर्तन अक्सर सूजन और जलन के साथ होते हैं, जो क्रिस्टल जमाव से होने वाली लगातार जलन का संकेत देते हैं.

पैरों की सीमित गति: जैसे-जैसे जोड़ों में क्रिस्टल जमा होते जाते हैं, व्यक्ति की गति की सीमा कम हो सकती है. इस सीमा के कारण प्रभावित जोड़ को बिना दर्द के हिलाना मुश्किल हो सकता है. समय के साथ, इससे अकड़न हो सकती है, खासकर निष्क्रियता की अवधि के बाद.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

