Uric Acid Remedy: इस हरे-हरे पत्ते का रस पीते ही यूरिन में निकल जाएगा सारा यूरिक एसिड, Arthritis का दर्द भी होगा दूर

Uric Acid Remedy: इस पत्ते का रस पीते ही यूरिन में निकल जाएगा सारा यूरिक एसिड

डीएनए हिंदीः मायोक्लिनिक के अनुसार हाई यूरिक एसिड या हाइपर्यूरिसीमिया ब्लड में जब बढ़ता है तो आर्थराइटिस या गाउट यानी गठिया का खतरा भी बढ़ता है. यूरिक एसिड प्यूरिन के टूटने से उत्पन्न होता है, जो ज्यादातर प्रोटीन या कुछ खास तरह के फूड में होता है.

यूरिक एसिड ब्लड में जाकर गुर्दे से होकर यूरिन के जरिये बाहर आता है लेकिन जब शरीर में यूरिक एसिड अधिक बनने लगता है तो किडनी इसे पूरी तरह छान नहीं पाती है और तब ये यूरिक एसिड वापस ब्लड में आकर जोड़ों के बीच जगह में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप गाउट बीमारी होती है.

हालांकि सभी हाई यूरिक एसिड वालों को गाउट नहीं होता है और गाउट वाले सभी लोगों को हाई यूरिक एसिड नहीं होता है, लेकिन यूरिए एसिड हाई होने से जोड़ों में दर्द का खतरा जरूर होता है. हाई यूरिक एसिड किडनी डैमेज से लेकर हार्ट फेल होने तक का कारण बन सकती है. इसलिए जरूरी है कि इसे बढ़ने से रोका जाए. यहां आपको एक ऐसे पत्ते के बारे में बताएंगे जो ब्लड से यूरिक एसिड को तुरंत यूरिन के जिरिये बाहर कर देते हैं.



यूरिक एसिड में काम आएगा पुदीना- Mint for uric acid

पुदीने में फाइबर, आयरन और मोलिब्डेनम जैसे तत्व होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अलग तरीके से काम कर सकते हैं. ये पहले तो शरीर में हाइड्रेशन को बहाल रखते हैं जिससे प्यूरिन को फ्लश ऑउट करने में भी मदद मिलती है. इसके अलावा भी यूरिक एसिड में पुदीना कई प्रकार से फायदेमंद है. कैसे, जानते हैं.

यूरिक एसिड में पुदीना के फायदे-Mint leaves good for uric acid in hindi

1. डिटॉक्सिफिकेशन का करता है काम



पुदीने की पत्तियां ब्लड से गंदगी को बाहर करती हैं. इसके एंटीऑक्सीडेंट्स टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालते हैं. यूरिक एसिड की समस्या में प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट लंबे समय तक शरीर में रुका रहता है और पथरी के रूप में जोड़ों के आस-पास जमा हो जाता है. ऐसे में जब आप पुदीने की पत्तियों को चबाते हैं तो ये शरीर से प्यूरिन को डिटॉक्सीफाई करता है.

2. यूरिनेशन को बढ़ाती हैं

पुदीने की पत्तियां या इसका जूस यूरिन को बढ़ाता है- यही कारण है कि इसके जूस मूत्रवर्धक (Diuretics) की तरह काम करते है. साथ ही ये शरीर में हाइड्रेशन को बहाल करता है. ऐसे में इसका सेवन शरीर से पेशाब के साथ प्यूरिन को बाहर निकालने में तेजी से काम कर सकता है. साथ ही ये प्रोटीन पचाने के मेटाबोलिज्म को भी तेज कर देता है.

3. गठिया का दर्द करता है कम

गठिया के दर्द को मिंट जूस कम करता है. इसके जूस में आप नींबू और जीरा मिलाकर पीएं ये तुरंत बढ़े यूरिक एसिड को कम करने लगेगा. ऐसे में पुदीने का एंटी इंफ्लेमेटरी गुण तेजी से काम कर सकता है. ये दर्द से राहत दिलाता है और आपको बेहतर महसूस करवाता है.

यूरिक एसिड में पुदीने का सेवन कैसे करें-How to use mint for uric acid

यूरिक एसिड की समस्या में आपको रोजाना 8 से 10 पुदीने की पत्तियों को लेना है. फिर इसे धो कर चबाएं. आप चाहें तो यूरिक एसिडी की समस्या में पुदीने की चाय भी पी सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

