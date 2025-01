Uric Acid and Gout: यूरिक एसिड की समस्या होने पर आपको और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइये इसके बारे में जानते हैं.

Gout Problem: शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना कई समस्याओं का कारण बनता है. यूरिक एसिड को किडनी फिल्टर कर शरीर से बाहर निकालती है. इसके फिल्टर न होने पर हाई यूरिक एसिड की समस्या होती है. इसके कारण किडनी स्टोन और गाउट की समस्या हो सकती है. गाउट की वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है. अगर आपको हाई यूरिक एसिड (High Uric Acid) के कारण गाउट की समस्या हो गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप कई उपायो को अपना सकते हैं.

गाउट की समस्या को दूर करने के घरेलू उपाय (Home Remedies to Get Rid of Gout)

गुड़हल का फूल

गुड़हल के फूल की चाय बनाकर पीने से यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं. यह गाउट की समस्या में भी राहत के लिए असरदार होता है. इसके लिए आप गुड़हल के फूलों क पंखुड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं.

सेब का सेवन

सेब फाइबर से भरपूर होता है. गाउट और यूरिक एसिड की समस्या को दूर करने के लिए आप सेब का सेवन कर सकते हैं. सेब खाने से फायदा मिलता है. यह हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है.

केला खाएं

केला पौटेशियम से भरपूर होता है केले का सेवन करना यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है. यह गाउट और जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाने में कारगर होता है.

हल्दी वाला दूध

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन गुण यूरिक एसिड और गाउट की समस्या से राहत दिलाने में मददगार होते हैं. आप हल्दी वाला दूध पीकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं. हल्दी वाला दूध पीना इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है.

अदरक है फायदेमंद

अदरक के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करते हैं. इसके लिए अदरक का टुकड़ा लें और इसे पानी में डालकर उबाल लें. इसे छानकर पिएं. इससे गाउट की समस्या से राहत मिलेगी.

