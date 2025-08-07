High libido होने पर पुरुषों में बढ़ जाती है यौन इच्छा, नजर आते हैं ये लक्षण, जानें कैसे करें इसे मैनेज?

Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन
सेहत
High Sexual Desire: पुरुषों में यौन इच्छा में वृद्धि होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. इनमें से एक हाई लिबिडो है. आपको इसके लक्षणों की पहचान कर इसपर काबू पाना चाहिए.
What Is High libido: युवावस्था में यौन इच्छा होना सामान्य और स्वाभाविक है. लेकिन अगर आपके साथ सामान्य से अधिक ऐसा होता है तो यह किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हो सकता है. पुरुषों में सामान्य से अधिक यौन की इच्छा होना मेडिकल भाषा में हाई लिबिडो (High Libido) कहलाता है. ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा हॉर्नी महसूस करता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इससे कामकाज, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. आपको हाई लिबिडो के लक्षण और इसे कम करने के बारे में बताते हैं.
- हमेशा सेक्स के बारे में सोचते रहना इसका एक लक्षण हो सकता है. ऑफिस मीटिंग, काम-काज के दौरान और दोस्तों के साथ घूमने के दौरान हमेशा दिमाग में यहीं सब चलना.
- युवास्था में हस्तमैथुन करना सामान्य हो सकता है लेकिन सप्ताह में कई-कई बार ऐसा करना हाई लिबिडो का लक्षण हो सकता है.
- हर समय शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होना और पार्टनर को इसके लिए तैयार करना. हर समय यौन के लिए रूचि रहना इसका लक्षण है.
- पुरुष इमोशनल कनेक्शन से ऊपर फिजिकल कनेक्शन के लिए पार्नटर बदलता है तो यह हाई लिबिडो के कारण हो सकता है.
- पोर्नोग्राफी की लत लगना भी अत्यधिक यौन इच्छा होने के कारण हो सकती है. आपको इन लक्षणों से पहचान करनी चाहिए.
- अगर यौन इच्छा पूरी नहीं होती है तो चिड़चिड़ाना और नाइटफॉल होना भी इसका एक लक्षण है.
दिमाग में बार-बार सेक्स का ख्याल आता है तो आपको सेक्स थेरेपिस्ट और साइकॉलजिस्ट से बात करनी चाहिए. इससे आप इलाज कर सकते हैं. मन को इन बातों से हटाने के लिए ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए. हाई लिबिडो का शिकार होने से बचने के लिए काम पर फोकस करें और खुद को व्यस्त रखें.
