High Cholesterol Remedies: हाई कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी कर देंगे ये 4 तरह के हरे पत्ते, नसों से लेकर हार्ट भी रहेगा हेल्दी

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान  

IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: राहुल-सुदर्शन रहे नाबाद, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन; चौथे दिन का खेल खत्म

Nobel Prize 2025: किन्हें मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा? GPF ब्याज दरें रहेंगी कुछ ऐसी...

Dhanteras 2025: धनतेरस पर गलती से भी उधार न दें ये 4 चीजें, नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी 

Jan Suraj Candidates List: मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती, अस्थावां से पूर्व मंत्री RCP सिंह की बेटी... PK की लिस्ट में सियासी वारिस!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर

इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान  

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम

Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम

Homeसेहत

सेहत

High Cholesterol Remedies: हाई कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी कर देंगे ये 4 तरह के हरे पत्ते, नसों से लेकर हार्ट भी रहेगा हेल्दी

बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे हार्ट डिजीज की वजह बनते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. कुछ घरेलू उपाय कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और आपके दिल को मज़बूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 13, 2025, 04:23 PM IST

High Cholesterol Remedies: हाई कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी कर देंगे ये 4 तरह के हरे पत्ते, नसों से लेकर हार्ट भी रहेगा हेल्दी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हाई ब्लड प्रेशन और बैड कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल कई लोगों के लिए चिंता का विषय हैं. भागदौड़, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली और खराब खान-पान के कारण, कोलेस्ट्रॉल नामक एक मोमी पदार्थ नसों के अंदरूनी हिस्सों में चिपक जाते हैं. इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. यह हार्ट डिजीज को बढ़ावा देता है. इसकी वजह हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है. 

कैंसर

अच्छी आदतें शरीर की रक्षा करेंगी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को दूर रखेंगी.कुछ घरेलू उपाय कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और आपके दिल को मज़बूत बनाने में मदद कर सकते हैं. ख़ासकर कुछ हरी पत्तियाँ कोलेस्ट्रॉल कम करने में बेहद कारगर होती हैं. ये पत्तियाँ न सिर्फ़ दिल को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करती हैं.

मेथी के पत्ते 

मेथी के पत्ते फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ये पत्ते शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मददगार होते हैं. मेथी के पराठे और सब्ज़ियाँ दिल के लिए फायदेमंद होती हैं.

पालक

पालक आयरन, फाइबर और विटामिन K से भरपूर होता है. पालक में पाया जाने वाला ल्यूटिन नामक यौगिक धमनियों को साफ़ रखने में मदद करता है. अपने आहार में पालक का सूप, पराठे या सब्ज़ियाँ शामिल करना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने का एक आसान तरीका है.

धनिया के पत्ते

धनिया के पत्तों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हृदय की सूजन को कम करते हैं. इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं. चटनी या सलाद में धनिया का इस्तेमाल करने से हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है.

तुलसी के पत्ते

तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. ये तनाव कम करते हैं और हृदय गति को संतुलित रखते हैं. रोज़ सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है.

करी पत्ते

करी पत्ता लिवर को डिटॉक्सीफाई करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है. यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. सब्ज़ियों या दालों में करी पत्ता डालने से स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही करी पत्ता सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE